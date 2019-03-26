周華健罕見開直播！一唱歌就忘詞　慌大叫「沒提詞機」全笑翻

記者盧薇淩／台北報導

國民歌王周華健與當代知名作家張大春合作的原創音樂劇《賽貂蟬》22日發行，發行日當天，周華健原本計畫一口氣要簽完4500張，沒想到滾石唱片將所有專輯運來周華健擺渡人工作室時，他一看到滿坑滿谷專輯箱子大傻眼，簽到第500張已手酸喊休息，週末決定好好休息個二天再繼續。然而因簽太多了，周華健笑說：「我從第一張簽到幾百張後，字跡名字都變了，我怕歌迷拿到以為是別人代簽的！」而在大家的支持下，也突然開了臉書直播，讓歌迷又驚又喜，他笑說：「這次直播沒有預告，叫快閃直播！」

▲周華健簽4500張專輯。（圖／滾石提供）

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周華健在直播中說，上週簽的500張已陸續寄出，有預購的朋友拿到了，如果看到簽的名字不一樣不要太意外，「請看看我真的每一張都是親筆簽名的，這直播就是證明唷！」透過直播鏡頭看到堆滿工作室的紙箱、專輯，周華健繼續笑說：「還有幾千張還沒簽，估計還需要一週的時間，在工作空檔時把這些給簽完，請各位朋友耐心等待，簽這些預購專輯，請相信我是懷著感恩的心來受刑的，感覺好像小學生做錯事被老師罰寫自己的名字一樣，哈哈哈哈！」他主要都簽「華健」二個字，偶而會加上愛心、星星，也調皮笑說：「多簽一個我的周姓，算是驚喜彩蛋，如果你是拿到彩蛋簽名的，歡迎到我的臉書跟我說一下，很有緣份喔。」

▲周華健簽開直播簽名還唱歌。（圖／滾石提供）

周華健難得開直播，有歌迷希望他能邊簽名、邊唱歌，只見一開口清唱，馬上就忘詞，大叫：「沒有提詞機啊怎麼辦！」也透露在演唱會上都有一位專門負責按提詞機的夥伴，「他按什麼我就唱什麼，有次不小心切換到另一個食譜檔案，我差點在台上唱這個番茄要煮10分鐘，另外還有一次不小心按多跳了好幾頁，害我在舞台上瞬間傻眼唱跳針！」這則爆料也讓整個直播間爆笑。

從2007年跟大師吳興國合作接觸舞台劇，一路創作了「水滸108三部曲：上梁山、忠義堂、蕩寇誌」，這三部曲的創作思考都以單曲的概念加上用流行歌曲方式製作，只是題目不太一樣。這次「賽貂蟬」因為張大春是用對話的形式，讓周華健以故事性方式做成音樂，他也表示將來也想要在舞台劇音樂創作上有更不同的挑戰，將舞台音樂劇可以從文言文的描述轉成白話文的方式表現，請大家可以好好期待一下。