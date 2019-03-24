韓藝瑟超衰！韓劇爆放送事故　CG超假「綠幕直接露出」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《Big Issue》驚爆放送事故！該劇是女星韓藝瑟爆發醫療糾紛後，首度重返小螢幕的作品，3月初播岀以來格外受到關注，怎料，21日播岀第11、12集，竟被觀眾發現劇中出現大量的「放送事故」，不只CG效果沒處理完善，連編輯組的叮嚀事項也一併播岀，多達數十處的錯誤，令觀眾看傻眼。

▲韓藝瑟主演的韓劇發生放送事故。（圖／翻攝自SBS《Big Issue》）



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▲▼CG效果根本沒做好，還出現叮嚀事項。（圖／翻攝自SBS《Big Issue》）



韓劇《Big Issue》21日播岀第11、12集，沒想到畫面卻錯誤連連，編輯組直接在畫面上打字叮嚀「窗戶暗一點」、「幫我刪掉」等等要求，而這些事項完全沒被修改，反而是直接播岀，戲劇裡甚至突然出現彩色無訊號畫面，就連電視的CG效果也沒連接上電視，還有綠幕完全暴露在畫面裡，主角浮在水上掙扎的CG效果根本沒完成，令觀眾大感震驚，還一度懷疑自己的電視壞了。

▲劇中突然出現彩色畫面，不少觀眾以為電視壞了。（圖／翻攝自SBS《Big Issue》）



繼戲劇《花遊記》（和遊記）後，韓劇再度出現大型放送事故，對此，電視台SBS承認CG效果沒有完全做完，向觀眾致上最高歉意，承諾不會再發生同樣的意外，未來會努力呈現沒有錯誤的剪輯內容。粉絲也心疼韓藝瑟表示，難得回歸戲劇，後製卻出錯。