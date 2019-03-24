300人排隊塞爆永康街　解婕翎「超嚴審核」推辭10加盟

記者許逸群／台北報導

女星解婕翎今（24日）現身在創立的手搖飲店「JOLY」，推出櫻花季限定飲品，以及與潮牌「XRAGE」合作的周邊商品。活動未開始就已湧進大量排隊人潮，她開心地笑說，一開始還擔心沒什麼人來，沒想到現場至少超過300人在排隊，她還請人到鄰近店家「打招呼」發放飲料。

▲▼解婕翎飲料店辦活動，排隊人潮驚人。（圖／記者張一中攝）

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近年來演藝圈許多名人紛紛開設副業，其中飲料店更是「一級戰場」，更何況開設於永康商圈。其實早從解婕翎開始試營運時，至今超過20組人來詢問過加盟，不過她把關嚴格，也怕「分店開得快、收得快」，扣掉還在討論的，至少已婉拒10組加盟機會。另外，有不少有意加盟者希望將她的品牌帶到國外去，讓她笑說：「這間店就像是我的小孩，不放心才剛出生就去外國。」希望先將品質穩定再開分店。

▲▼解婕翎的飲料店備受顧客好評。（圖／記者張一中攝）

今天是解婕翎的生日，她已連續4年的生日都有舉辦活動，舉凡寫真書簽名會、EP簽唱會，很開心每年生日都能與支持她的粉絲一同度過。她與粉絲關係甚好，許多一早來排隊的，她幾乎都叫得出名字，最早來排隊的鐵粉更是清晨6點就到場。另外，提到最近有無追求者？她則笑說：「大家不要急，慢慢來，我現在一個一個面試。先把事業做好穩定之後，再好好談戀愛。」