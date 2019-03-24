《雞不可失》票房破億炸雞　阿畢師＋阿基師獨家原味教學

▲阿基師與阿畢師《雞不可失》料理教學；海盜女神變人妻演技尺度大突破；《G殺事件》太奇情演員「好難演」。《星光好選喆》星期天晚上八點即將播出: https://boba.ettoday.net/videonews/144757

記者王筱筑／綜合報導

這集《星光好選喆》節目內容東西兼容，要為大家介紹從東洋到西洋，類型包羅萬象的好片！節目一開始就為了《雞不可失》的料理活動走出攝影棚！這部韓國影史票房第二，在台也同樣賣翻天，累積票房近億台幣的超夯韓片，許多人看完都對片中警官自創料理「水原牛肋排炸雞」垂涎欲滴。現在就請來名廚「阿基師」，與萬千少女的最愛的「阿畢師」兩位大廚示範如何做出電影中的「水原牛肋排炸雞」，奇妙組合首度搭擋，究竟會產生什麼樣的火花呢？獨家配方與料理撇步，將在《星光好選喆》不藏私大公開！

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去年在金馬影展播映後，討論度極高的《G殺事件》， 獲得香港電影金像獎六大提名，更被香港電影評論學會選為「年度推薦電影」之一，故事描述一起斷頭命案的發生，帶出了六段奇情故事，電影用英文字母「G」將故事串聯，帶出了一段接一段複雜糾結的事件，這部拍攝手法破格又新穎的懸疑劇情片，竟是香港新銳導演李卓斌的首部電影長片？飾演自閉症天才的男主角李任燊，如何花三個月時間準備，演出艱難角色？首次擔任女主角的陳漢娜，與有「香港堺雅人」之稱的陸駿光，片中大談相差15歲的師生禁忌之戀，更有「超突破」性愛戲？《G殺事件》劇組們將在獨家專訪中一一解答。

永遠的「海盜女王」綺拉奈特莉，近年積極參演劇情片想跳脫商業氣息，更在晉升人妻後演技大爆發，在由金獎大導雷利史考特監製的新片《情，敵》中，她飾演一位歷經喪子之痛的美麗人妻，與《聖母峰》後再續前緣當夫妻的傑森克拉克談情，更和瑞典性感男神亞歷山大史柯斯嘉上演不倫禁忌戀情，在1946年二戰後英德對立的緊張情勢裡，三人在同屋簷下展開愛恨情仇。綺拉奈特莉因為喜愛角色主動要求參演，甚至還有從影以來最突破尺度與激情床戲？性感男神亞歷山大史柯斯嘉詮釋喪妻又情緒壓抑的德國人，如何展開心房，開啟禁忌之戀？在獨家訪問中三位《情，敵》主演有最深入角色內心世界的剖析。

國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由 「最專業的電影主播」簡立喆 主持，每周日晚上八點首播的《星光好選喆》。本周節目還會送出《馴龍高手》限量Tshirt，以及夜煞與新角色光煞的Tshirt，在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們準時鎖定收看！

▼《情，敵》裡綺拉奈特莉有大膽的全裸演出。（圖／電影海報）