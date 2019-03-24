ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

夫妻冷戰3日不說話　黃小柔妙計「道歉有獎」連生3胎

記者許逸群／台北報導

藝人黃小柔婚後至今已育有三胎，只要她出國工作，先生就得面臨「一打三」的狀況，讓先生每次一聽到她有國外工作就頗有怨言，兩人三不五時就會因為這樣發生爭吵，也讓她每次接到要出國的工作就很猶豫。

▲▼黃小柔。（圖／翻攝自Facebook／黃小柔）

▲黃小柔與老公育有三個小孩。（圖／取自黃小柔IG）

黃小柔日前上衛視中文台《一袋女王》分享經營感情。她表示，夫妻間以前常為了「一打三」而有所爭執，媽媽則給她建議，只要出國工作就帶禮物回來犒賞老公，夫妻間也認爲這方法可行，且老公唯一的興趣就是小酌兩杯，所以她每回出國就會帶要價上萬元的茅台酒回來，只要她工作滿滿，老公的酒櫃也會滿滿。

請繼續往下閱讀...

▲黃小柔。（圖／衛視中文台提供）

▲《一袋女王》邀請藝人分享感情經營。（圖／衛視中文台提供）

黃小柔表示，因為老公大她12歲，兩個人如果吵架基本上都不會說對不起、只會冷戰，最高紀錄曾經冷戰整整三天一句話都不說。後來第一個小孩出生後，黃小柔跟老公協調，「先道歉的那一方就可以得到獎勵」，看事情的大小來定獎勵，先生一聽到這個方法馬上眼睛就亮了。

至於獎勵是什麼，黃小柔笑說就是從按摩開始，如果事情再大一點就是「深入按摩」，她說夫妻吵架後如果又加上肌膚碰觸那個火花會更大，讓主持人曾國城認真的說：「妳們就這樣生三胎的啊！」黃小柔笑說也因為用了這些方法，讓自己發現原來主動道歉並不難，身邊的朋友也覺得她變得有女人味了。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

推薦閱讀

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　10萬人強推：給JJ留點面子！

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　10萬人強推：給JJ留點面子！

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

女記者闖「五子命案」現場崩潰卡陰　廟公一看變臉：妳後面有5個小孩

女記者闖「五子命案」現場崩潰卡陰　廟公一看變臉：妳後面有5個小孩

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

丁寧出車禍！　無照騎士迎面撞上噴飛…後方大貨車突衝出

丁寧出車禍！　無照騎士迎面撞上噴飛…後方大貨車突衝出

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

隔壁飄烤肉味！　大牙5天後急搬家「心涼了」房東崩潰：很倒楣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　10萬人強推：給JJ留點面子！

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

女記者闖「五子命案」現場崩潰卡陰　廟公一看變臉：妳後面有5個小孩

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃小柔

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿信牽線合作！他首唱找宇宙人當嘉賓　一見面喊小玉「很長」
  2. 獨家／Uber司機兇哭2娃　男星氣炸客訴「對方退50元」
  3. 姑婆堅持「牙膏治燙傷」！　他拖到潰爛才就醫…被告知「晚3天截肢」
  4. 專訪／張棟樑曝「抗壓性弱」：不適合當藝人　和王心凌組CP想逃避
  5. 韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋
  6. 女粉吐露「生命沒意義」　林俊傑哽咽跪地..見這畫面險噴淚！
  7. 上廁所被「西裝型男」插隊..他嗆聲阻止！尿完發現是「國際級大咖」
  8. 范瑋琪素顏同框容嘉！　「43歲VS.35歲」凍齡合照嚇傻網友
  9. 柯震東突發文說再見　「事隔5年仍遭酸戒毒」罕見反擊了！
  10. 八點檔女星按摩到一半…師傅突消失留她「裸體吹冷風」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366