夫妻冷戰3日不說話　黃小柔妙計「道歉有獎」連生3胎

記者許逸群／台北報導

藝人黃小柔婚後至今已育有三胎，只要她出國工作，先生就得面臨「一打三」的狀況，讓先生每次一聽到她有國外工作就頗有怨言，兩人三不五時就會因為這樣發生爭吵，也讓她每次接到要出國的工作就很猶豫。

▲黃小柔與老公育有三個小孩。（圖／取自黃小柔IG）

黃小柔日前上衛視中文台《一袋女王》分享經營感情。她表示，夫妻間以前常為了「一打三」而有所爭執，媽媽則給她建議，只要出國工作就帶禮物回來犒賞老公，夫妻間也認爲這方法可行，且老公唯一的興趣就是小酌兩杯，所以她每回出國就會帶要價上萬元的茅台酒回來，只要她工作滿滿，老公的酒櫃也會滿滿。

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▲《一袋女王》邀請藝人分享感情經營。（圖／衛視中文台提供）

黃小柔表示，因為老公大她12歲，兩個人如果吵架基本上都不會說對不起、只會冷戰，最高紀錄曾經冷戰整整三天一句話都不說。後來第一個小孩出生後，黃小柔跟老公協調，「先道歉的那一方就可以得到獎勵」，看事情的大小來定獎勵，先生一聽到這個方法馬上眼睛就亮了。

至於獎勵是什麼，黃小柔笑說就是從按摩開始，如果事情再大一點就是「深入按摩」，她說夫妻吵架後如果又加上肌膚碰觸那個火花會更大，讓主持人曾國城認真的說：「妳們就這樣生三胎的啊！」黃小柔笑說也因為用了這些方法，讓自己發現原來主動道歉並不難，身邊的朋友也覺得她變得有女人味了。

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