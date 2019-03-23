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網紅阿翰長髮極短裙！轉身炸白內褲　嬌嗔開價1萬2：不要韓國瑜

記者盧薇淩／台北報導

台灣最具代表性的搖滾音樂盛事「大港開唱」23日連兩天於高雄駁二藝術特區登場，網紅阿翰化身「凜月」、身穿綠色水手服，在週六下午時段率先登場，與怕胖團熱唱櫻桃小丸子主題曲《稍息立正站好》以及合唱怕胖團經典歌曲《流浪王子》，唱到嗨時，他還掀起短裙露出白色內褲，全場氣氛嗨翻。

▲▼網紅阿翰、怕胖樂團、全聯先生、黃妃、吳卓源、謝震廷大港開唱 。（圖／大港開唱）

▲阿翰化身「凜月」穿水手服登場。（圖／大港開唱、翻攝阿翰IG）

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在下雨的午後，網紅阿翰化身「凜月」、身穿水手服，與怕胖團熱唱櫻桃小丸子主題曲，在歌曲進行中阿翰不但大秀日文，更十分入戲發出「凜式嬌嗔」，面對台下樂迷起哄，也大膽自嘲：「我很貴、一晚1萬2你們要不要？」台下歌迷捧場舉手，他接著笑說：「我不要跟韓國瑜！他我不行。」一貫的幽默風格，逗樂全場。

唱紅《追追追》以及《非常女》等多首名曲的黃妃，在大港首日與隨性樂團帶來超限定合作，而同日傍晚，影帝吳朋奉以及人氣樂團茄子蛋也齊聚，吳朋奉難得大展歌喉令歌迷驚豔不已，樂曲接近尾聲時、樂迷也默契齊喊「看三小」，重現《浪子回頭》MV場景。

▲▼網紅阿翰、怕胖樂團、全聯先生、黃妃、吳卓源、謝震廷大港開唱 。（圖／大港開唱）

▲阿翰和怕胖團合唱。（圖／翻攝阿翰IG）

同日下午，文青女神安溥與拍謝少年，落日飛車與爵士歌姬9m88，還有令樂迷十分期待的限定滅火器、最強新人黃子佼及《聲林之王》第一屆總冠軍李友廷，也在兩日的大港開唱陸續登場。

▲▼網紅阿翰露內褲 。（圖／翻攝阿翰IG）

▲網友拍到阿翰內褲照還貼心打碼。（圖／翻攝阿翰IG）

今年大港開唱同樣也策劃了以高雄傳奇秀場文化發源地「藍寶石大歌廳」為發想藍本的跨界舞台「藍寶石」以及每日三班限定出海的海上舞台「大雄丸」舞台。藍寶石舞台中，現年88歲的國寶大師－陳錫煌藝師率領十人編制北管樂隊與戲台；柯家洋也首次登港獻出DJ處女秀，和甜約翰樂團的曼達克合作，明日才合體南瓜妮歌迷俱樂部。

▲▼網紅阿翰、怕胖樂團、全聯先生、黃妃、吳卓源、謝震廷大港開唱 。（圖／大港開唱）

▲▼全聯先生、黃妃、吳卓源、謝震廷大港開唱 。（圖／大港開唱）

▲▼網紅阿翰、怕胖樂團、全聯先生、黃妃、吳卓源、謝震廷大港開唱 。（圖／大港開唱）

▲▼網紅阿翰、怕胖樂團、全聯先生、黃妃、吳卓源、謝震廷大港開唱 。（圖／大港開唱）

▲▼網紅阿翰、怕胖樂團、全聯先生、黃妃、吳卓源、謝震廷大港開唱 。（圖／大港開唱）

▲▼網紅阿翰、怕胖樂團、全聯先生、黃妃、吳卓源、謝震廷大港開唱 。（圖／大港開唱）

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大港開唱, 阿翰, 黃妃, 韓國瑜

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