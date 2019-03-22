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白家綺產檢驚覺「胎位不正」！　懷孕8個月巨肚曝光

記者劉宜庭／綜合報導

白家綺和小5歲的吳東諺祕戀2年半，2018年10月閃電宣布結婚，如今懷孕已滿8個月，隨著孕期進入後半階段，孕肚也越來越明顯，不料上次產檢時，竟發現寶寶胎位不正，後來老公每天對著肚子溫馨喊話，所幸近來再次檢查，孩子已經以「頭下腳上」姿勢就定位了，為此不禁大讚，「真是個聽話的好孩紙（子）。」

▲▼白家綺7個月孕肚變得好大。（圖／翻攝自白家綺臉書）

▲白家綺如今已懷孕滿8個月。（圖／翻攝自白家綺臉書）

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白家綺替肚中兒子取小名為「小肚臍」，平時常透過社群網站分享孕期點滴，沒想到卻在上一次產檢時，發現有胎位不正的問題，「把拔幾乎每天溫馨喊話，叫他要乖乖轉回來，這次再去產檢時～～～他已經頭下腳上就定位了。」為此，她也忍不住大讚兒子好聽話。

不過，白家綺笑說，這次產檢照超音波時，「小肚臍不知道在害羞什麼，全程臉部朝下就是不給拍。」於是，這次只好放送自己的「巨肚照」，照片中，她難得掀起上衣，秀出巨大裸肚，四肢卻依舊纖細，氣色看起來也相當好，也讓粉絲留言大讚，「臉還是一樣瘦，超美的」、「老公的視角，幸福的女人」、「懷孕的妳辛苦了」，意外掀起一陣熱議。

▲白家綺產檢驚覺「胎位不正」！　懷孕8個月巨肚曝光。（圖／翻攝自白家綺Instagram）

▲白家綺產檢驚覺「胎位不正」！　懷孕8個月巨肚曝光。（圖／翻攝自白家綺臉書）

▲白家綺大方曬出「巨肚照」。（圖／翻攝自白家綺臉書）

白家綺2016年演出《我的老師叫小賀》老師一角，與劇中飾演學生的吳東諺擦出愛火，秘戀2年後宣布結婚。懷孕期間，也因為有這個「神隊友」的存在，她每天都能睡到自然醒，日前還甜蜜放閃，「一起床就可以吃到熱騰騰的早餐，工作之餘不需要費心處理家事，洗完頭也有人幫忙吹頭髮，我都說老公是上帝給我最好的禮物！」一番言論一出，顯見2人婚後感情依舊甜蜜如初，恩愛互動也讓大票粉絲羨慕不已。

▲▼白家綺7個月孕肚變得好大。（圖／翻攝自白家綺臉書）

▲白家綺與吳東諺感情甜蜜。（圖／翻攝自白家綺臉書）

【白家綺全文】

咱們家小肚臍真的太棒了
自從上次產檢～～～
發現他胎位不正
把拔幾乎每天溫馨喊話
叫他要乖乖轉回來
這次再去產檢時～～～
他已經頭下腳上就定位了
真是個聽話的好孩紙
不過這次照超音波時
小肚臍不知道在害羞什麼
全程臉部朝下就是不給拍
只好送上馬麻的巨肚照

大眼喵「嗯嗯」超用力Φ ω Φ　顏面神經失控一起施力狂嘟嘴

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