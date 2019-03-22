陳意涵兒子滿月了！　「感覺過了一輩子」吐心聲：我是控制狂媽媽

記者潘慧中／綜合報導

陳意涵跟《16個夏天》的導演許富翔結婚後，2月順利生下豬寶寶兒子「小初」，不知不覺已經過了一個月，她22日在臉書有感而發地說：「才滿月了媽媽感覺過了一輩子。」

▲▼陳意涵兒子似乎在後面睡覺。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵）



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對於小孩的彌月禮物，除了有油飯和啤酒，陳意涵甚至手繪一家三口的圖像，並且模仿兒子的口吻寫下：「我控制狂的媽媽無法控制我，我的導演爸爸也帥輸我。」字裡行間滿是幸福。

▲▼陳意涵兒子滿月禮藏滿家人的愛。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵）



陳意涵這次親自設計啤酒包裝，然後以兒子名字「初」作為包裝，瓶底還藏有小驚喜「發翔製造」，之所以選擇啤酒，她透露原因：「因為是男人，就要會喝啤酒。」另外，她也在臉書表示：「想不到有什麼比送啤酒更有男子氣概的事了。」而且她覺得送彌月禮如果沒有送喝的，口會很渴。

▲陳意涵透露：「才滿月了媽媽感覺過了一輩子。」（圖／翻攝自微博／陳意涵）



值得一提的是，陳意涵親自繪製卡片，底色則交給老公選擇，上頭寫著溫馨字句：「我是小初／水瓶座男生／愛發呆／喝奶很急。」她透露之所以畫上彎腰屁股朝上的圖案，是因為兒子在肚子裡總是屁股坐得正正的，「我想他是選擇這樣的方式出來面對這個世界，我們只好陪他了。」

陳意涵臉書全文：

最有誠意的彌月禮來了，謝謝福寶寶的好吃油飯，臺虎特製精釀啤酒，還有有蘭題的「初」，最後感謝自己手繪的圖和卡片，還有許先生選的底色（怎麼感覺很輕鬆的工作），因為小初小朋友在肚子裡的時候一直屁股坐正正的，我想他是選擇這樣的方式出來面對這個世界，我們只好陪他了（這就是圖案的由來）

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#才滿月了媽媽感覺過了一輩子