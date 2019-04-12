▲李友廷放開肢體、展現自我！拍MV時這裡大大卡關。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲獲得選秀節目聲林之王第一季冠軍，人氣超夯的李友廷為自創曲 DRIVE 拍攝MV。

記者黃稜涵／採訪報導

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獲得選秀節目聲林之王第一季冠軍，人氣超夯的李友廷為自創曲DRIVE拍攝MV，有別於以往坐在椅子上彈著吉他的文青風格，這次要讓大家看到跟以往不一樣的李友廷，透過花絮可以看到李友廷放開肢體、展現自我，擺出多種帥氣ＰＯＳＥ，看起來相當有自信的他，其實在這裡大大卡關！

▲有別於以往坐在椅子上彈著吉他的文青風格，這次李友廷放開肢體、展現自我，擺出多種帥氣ＰＯＳＥ。

「很難欸！真的很難！要好好思考一下」李友廷笑說，拍這則MV很崩潰的地方是要邊擺一些很大的動作邊唱歌，但平常在表演的時候，就是只有彈吉他而已，所以肢體方面會比較僵硬。在濱海公路上開著Mitsubishi ECLIPSE CROSS跑旅，邊唱著歌曲邊敲著節奏，在車上聆聽自己的創作曲，是李友廷一直以來的習慣，好的隔音效果，更讓他能享受在音樂裡面。

▲邊唱著歌曲邊敲著節奏，在車上聆聽自己的創作曲，是李友廷一直以來的習慣。

「今天沒有舒服過，今天一整天都在水深火熱的中度過，在室內已經很幸福了」換了兩套衣服，多個場景，MV拍了快整整一整天，聽到收工時，李友廷直呼「太不真實」，「感覺不太真實，自從上次錄這麼久，應該就是聲林之王第一集了吧，那時候錄了24小時，這次大概18小時，有輕鬆一點點」。

▲換了兩套衣服，多個場景，MV拍了快整整一整天。

Mitsubishi的品牌精神Drive your Ambition也讓李友廷相當有感，歌詞內提到「就讓我一字一句把多餘剪去，汗和淚水換多少後悔，縱使未大鳴大放得冤枉，也要對得起自己」，MV從一開始埋頭苦幹厭世的上班族，到最後決定不管旁人言語，勇敢做回自己，透過歌曲呼籲大家要對得起自己，若是不想再過且走且過的生活，那就乾脆放手一搏。

▼透過歌曲呼籲大家要對得起自己，若是不想再過且走且過的生活，那就乾脆放手一搏。