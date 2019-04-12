ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李友廷放開肢體、展現自我！拍MV時這裡大大卡關

李友廷放開肢體、展現自我！拍MV時這裡大大卡關。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

▲李友廷放開肢體、展現自我！拍MV時這裡大大卡關。（圖／記者謝婷婷攝）

▲獲得選秀節目聲林之王第一季冠軍，人氣超夯的李友廷為自創曲 DRIVE 拍攝MV。

記者黃稜涵／採訪報導

請繼續往下閱讀...

獲得選秀節目聲林之王第一季冠軍，人氣超夯的李友廷為自創曲DRIVE拍攝MV，有別於以往坐在椅子上彈著吉他的文青風格，這次要讓大家看到跟以往不一樣的李友廷，透過花絮可以看到李友廷放開肢體、展現自我，擺出多種帥氣ＰＯＳＥ，看起來相當有自信的他，其實在這裡大大卡關！

▲李友廷放開肢體、展現自我！拍MV時這裡大大卡關。（圖／記者謝婷婷攝）

▲有別於以往坐在椅子上彈著吉他的文青風格，這次李友廷放開肢體、展現自我，擺出多種帥氣ＰＯＳＥ。

「很難欸！真的很難！要好好思考一下」李友廷笑說，拍這則MV很崩潰的地方是要邊擺一些很大的動作邊唱歌，但平常在表演的時候，就是只有彈吉他而已，所以肢體方面會比較僵硬。在濱海公路上開著Mitsubishi ECLIPSE CROSS跑旅，邊唱著歌曲邊敲著節奏，在車上聆聽自己的創作曲，是李友廷一直以來的習慣，好的隔音效果，更讓他能享受在音樂裡面。

▲李友廷放開肢體、展現自我！拍MV時這裡大大卡關。（圖／記者謝婷婷攝）

▲邊唱著歌曲邊敲著節奏，在車上聆聽自己的創作曲，是李友廷一直以來的習慣。

「今天沒有舒服過，今天一整天都在水深火熱的中度過，在室內已經很幸福了」換了兩套衣服，多個場景，MV拍了快整整一整天，聽到收工時，李友廷直呼「太不真實」，「感覺不太真實，自從上次錄這麼久，應該就是聲林之王第一集了吧，那時候錄了24小時，這次大概18小時，有輕鬆一點點」。

▲李友廷放開肢體、展現自我！拍MV時這裡大大卡關。（圖／記者謝婷婷攝）

▲換了兩套衣服，多個場景，MV拍了快整整一整天。

Mitsubishi的品牌精神Drive your Ambition也讓李友廷相當有感，歌詞內提到「就讓我一字一句把多餘剪去，汗和淚水換多少後悔，縱使未大鳴大放得冤枉，也要對得起自己」，MV從一開始埋頭苦幹厭世的上班族，到最後決定不管旁人言語，勇敢做回自己，透過歌曲呼籲大家要對得起自己，若是不想再過且走且過的生活，那就乾脆放手一搏。

▼透過歌曲呼籲大家要對得起自己，若是不想再過且走且過的生活，那就乾脆放手一搏。

▲李友廷放開肢體、展現自我！拍MV時這裡大大卡關。（圖／記者謝婷婷攝）

黃立成帶20歲正妹女星回家！　 「深夜親熱摸摸」全被拍

推薦閱讀

李佳歡售票演唱塞200人！　《聲林》許淨淳上台飆唱

李佳歡售票演唱塞200人！　《聲林》許淨淳上台飆唱

新車上路！《聲林》冠軍李友廷獲日本原裝跑旅　直呼：超興奮

新車上路！《聲林》冠軍李友廷獲日本原裝跑旅　直呼：超興奮

《聲林》李佳歡飛泰國找Gail　逛街秒睡15分鐘：醒來嚇到

《聲林》李佳歡飛泰國找Gail　逛街秒睡15分鐘：醒來嚇到

《聲林》動物派對「節目夯曲重現」　鐵粉早上8點卡位

《聲林》動物派對「節目夯曲重現」　鐵粉早上8點卡位

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾瑞絲哭訴遭霸凌！IG被瘋狂檢舉消失　含淚低頭：對不起你們

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！　泳衣「胸前布被剪開全是洞」網友看傻

威利本尊「其實是殺人魔」！　殘忍虐殺25兒童…逃亡32年還躲在人群裡

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩了！　任爸哽咽吐10年傷痛：她沒有選項

劉喬安「鼻子被吃掉」哽咽淚：裡面是空的！　鼻骨外露懺悔「醫生已束手無策」

沒胡睿兒玩超嗨！　林采緹生完野放「雪白8字球」…無修圖真實身材長這樣

親友只能坐走廊喝喜酒！　黃小柔「婚禮前爆哭」忍5年才說：一生遺憾

男友零點倒數完怒了：我的卡拿來！　丫頭「以為是生日驚喜」傻眼

子瑜陷沮喪：連家人都不知如何安慰我！發長文說出真心話

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」！　林進認「起生理反應了」羞爆

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

聲林之王, 李友廷, MV, Mitsubishi, 跑旅

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！　雪球S曲線被看光…網跪：最強神基因
  2. 收入輾壓范冰冰！陸「第一網紅」張大奕日賺7.5億
  3. 獨家／林志玲西門快閃　爸偷到場遠觀：兒女私情顧不得
  4. 「復仇者大咖女神」坐隔壁吃飯！　《大學生》莫莉抱緊緊合照…網羨慕到哭
  5. 贈票／跟著HIGHER BROTHERS躁起來　免費門票限時抽
  6. 全程都用手機拍的!　亞洲首部iPhone電影《怪胎》將誕生
  7. 雪莉支持「廢除66年墮胎惡法」　10萬網友按讚：這次挺妳！
  8. 太妍、EXO Chen下個月登台！5組韓星演唱會價格、時間全公開
  9. 李友廷放開肢體、展現自我！拍MV時這裡大大卡關
  10. 瑪莎神秘禮物讓家家爆哭！　翻唱22年「這首經典歌曲」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366