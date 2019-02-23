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《聲林》李佳歡飛泰國找Gail　逛街秒睡15分鐘：醒來嚇到

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》選手李佳歡日前和許淨淳、賴珮如和葉柔到泰國找Gail，李佳歡說，Gail和家人看到她們，熱情的帶大家吃美食，能像參賽時聚在一起，很開心。賴珮如負責規劃「泰國找Gail」5天4夜的行程，大家喬好時間說走就走，李佳歡曾笑說，別以為大家在比賽完都沒聯絡，但其實私下群組訊息每天都在響。

▲▼李佳歡到泰國玩。（圖／李佳歡提供）

▲李佳歡到泰國找Gail。（圖／游手好弦娛樂提供）

李佳歡和賴珮如因有工作，晚其他選手一天抵達泰國，事前賴珮如提醒她有排在船上吃飯的行程，怕暈船，記得帶暈車藥，李佳歡到泰國發現沒帶到，臨時在當地買藥，吃完藥副作用會想睡覺，沒想到藥效太強，李佳歡只是坐在一旁等其他人逛街，秒睡15分鐘，醒來自己嚇一跳，「是瞬間熟睡的那種。」

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▲▼李佳歡到泰國玩。（圖／李佳歡提供）

▲許淨淳、李佳歡、賴珮如和葉柔日前到泰國旅遊。（圖／游手好弦娛樂提供）

因為泰國天氣炎熱，李佳歡每天都喝椰子水消暑，因為泰國食物偏辣，改善她的便秘症狀，直來直往的李佳歡沒有包袱，笑說：「每天早上起床上廁所，通體舒暢，都感覺把肚子清空，有點稀稀的。」 

這次旅程吃了綠蛋糕和薄餅，李佳歡請老闆讓她小試身手，李佳歡笑說現學現賣，沒想到成品讓老闆誇獎煎得很漂亮，還問她：「要不要留下來擺攤。」李佳歡在攤位前拍體驗影片，比出大拇指推銷：「很好吃，又便宜，空姐也來吃。」讓掌鏡的賴珮如大笑。

▲▼李佳歡到泰國玩。（圖／李佳歡提供）

▲李佳歡大啖當地美食。（圖／游手好弦娛樂提供）

李佳歡在出國前，考量在鏡頭前出現，為狀態更好，要限制自己的體重，不過經紀人讓她「放心吃」，所以在趟泰國遊玩得很自在。李佳歡規畫4月會到台中、高雄演出，陸續在KKbox推出《言不由衷》、《崇拜》、《寵兒》等歌曲，近期將準備《達爾文》的錄音，笑說：「我們尾牙去KTV唱歌，有逼製作人趕進度。」

▲▼李佳歡到泰國玩。（圖／李佳歡提供）

▲葉柔、許淨淳、李佳歡體驗傳統服飾。（圖／游手好弦娛樂提供）

▲▼李佳歡。（圖／李佳歡提供）

▲李佳歡體驗做小吃。（圖／游手好弦娛樂提供）

▲▼李佳歡到泰國玩。（圖／李佳歡提供）

▲李佳歡到泰國旅遊。（圖／游手好弦娛樂提供）

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李佳歡, 許淨淳, 賴珮如, 葉柔, Gail, 聲林之王

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