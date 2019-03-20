YG稅務政府盯上！韓國稅局「財界陰間使者」派100人大動作徹查

記者吳孟庭／綜合報導

南韓天團BIGBANG勝利事件中，曾被報導他掛名的一家位於弘大的夜店，主要股東之一是YG娛樂老闆梁鉉錫（楊賢碩），進而查出該夜店疑似為了逃稅登記成餐廳。最新消息是，南韓國稅廳（相當於台灣的國稅局）宣布將全面徹查YG稅務。

▲韓國稅局派100人大動作徹查YG娛樂大樓。（圖／達志影像）

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根據韓國媒體綜合報導，南韓首爾地方國稅廳今（20）日大動作派100多名監察人員，前往位在麻浦區合井洞的YG娛樂經紀公司大樓，帶走稅務調查中必要的財務與會計資料。據了解，南韓稅務廳每5年都會進行定期調查，但YG娛樂2016年才經過定期調查，未滿3年再度調查，被斷定是特殊需求下的「特別調查個案」。

這恐怕就是因為勝利事件牽扯出的其中一個爭議，他不只在江南經營目前備受爭議的「Burning Sun」，還有另一間位於弘大的夜店「lovesignal」（前身為Club X），他曾在Instagram親自替夜店宣傳開幕，月初被爆該夜店並不是登記為娛樂場所經營，而是以一般餐廳的名義註冊，疑似為了逃稅才如此登記。

▲勝利經營的另外一家夜店被爆出所有者是YG社長（左）。（圖／達志影像、CFP）

不僅如此，韓媒進一步爆料，「lovesignal」店面登記的所有人其實是YG社長梁鉉錫，月初還被目擊從公司運出數十箱資料要銷毀，當時社長還在IG上親自回應，這只是每季度的定期文件銷毀。

不過這次國稅廳似乎磨刀霍霍，據媒體報導，負責這次YG稅務的是被稱為「財界陰間使者」、「國稅廳中樞部」的國稅廳4局擔當負責，向來處理大企業的逃稅、秘密資金等重大稅務案件。

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