等了5個月…小賈斯汀婚禮又延期！　背後原因看出海莉有多暖

記者傅家妤／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與老婆海莉（Hailey Bieber）2018年底對外證實，已經登記結婚，在法律上已經是夫妻了，但兩人的婚禮卻遲遲未有著落，先前有消息傳出，兩人有意辦在小賈斯汀3月1日生日當天，但最後依舊沒有任何進展，近日又爆出兩人的婚禮將無限期推遲，女方希望專心陪伴小賈斯汀對抗憂鬱症。

▲小賈斯汀與海莉的婚禮將無限期延遲。（圖／CFP）

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根據外媒《People》報導，小賈斯汀與海莉的婚禮確定將無限期推遲，數名知情人士透露：「他們最終還是會辦婚禮的，但是現階段他們心思並不放在那裡。」據悉他們至今尚未公開確切婚禮將推遲到哪一天，海莉希望陪伴小賈斯汀對抗憂鬱症，「等到小賈斯汀病情好一點，可以開心地籌備婚禮，他們才會再辦。」

▲海莉一直都陪在小賈斯汀身邊，兩人幾乎形影不離。（圖／CFP、達志影像／美聯社）

事實上，這並非兩人第一次將婚禮延期，過去有消息傳出兩人原本是要在2018年辦婚禮的，後來傳出因他們希望所有的賓客都能到場，因此將婚禮延遲到3月1日，也就是小賈斯汀的25歲生日，但最後還是沒辦成，直到小賈斯汀先前在IG上坦承自己近來心理狀況不太好，「正面對的是人生中未有過的最觸及人性的時刻」，希望大家為他禱告。

▲小賈斯汀自白接受憂鬱症治療的心情。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀）

據悉，小賈斯汀除了正在治療憂鬱症，從小也患有注意力不足過動症（簡稱ADHD，俗稱過動症），讓他的病情一直反覆不定，加上巨大的明星光環和被關注的壓力讓他喘不過氣，形成了惡性循環，讓粉絲心疼不已。

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