ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

等了5個月…小賈斯汀婚禮又延期！　背後原因看出海莉有多暖

記者傅家妤／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與老婆海莉（Hailey Bieber）2018年底對外證實，已經登記結婚，在法律上已經是夫妻了，但兩人的婚禮卻遲遲未有著落，先前有消息傳出，兩人有意辦在小賈斯汀3月1日生日當天，但最後依舊沒有任何進展，近日又爆出兩人的婚禮將無限期推遲，女方希望專心陪伴小賈斯汀對抗憂鬱症。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）剪了清爽短髮。（圖／CFP）

▲小賈斯汀與海莉的婚禮將無限期延遲。（圖／CFP）

請繼續往下閱讀...

根據外媒《People》報導，小賈斯汀與海莉的婚禮確定將無限期推遲，數名知情人士透露：「他們最終還是會辦婚禮的，但是現階段他們心思並不放在那裡。」據悉他們至今尚未公開確切婚禮將推遲到哪一天，海莉希望陪伴小賈斯汀對抗憂鬱症，「等到小賈斯汀病情好一點，可以開心地籌備婚禮，他們才會再辦。」

▲▼小賈斯汀約會一半情緒失控。（圖／CFP）

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉（Hailey Bieber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲海莉一直都陪在小賈斯汀身邊，兩人幾乎形影不離。（圖／CFP、達志影像／美聯社）

事實上，這並非兩人第一次將婚禮延期，過去有消息傳出兩人原本是要在2018年辦婚禮的，後來傳出因他們希望所有的賓客都能到場，因此將婚禮延遲到3月1日，也就是小賈斯汀的25歲生日，但最後還是沒辦成，直到小賈斯汀先前在IG上坦承自己近來心理狀況不太好，「正面對的是人生中未有過的最觸及人性的時刻」，希望大家為他禱告。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）自白接受憂鬱症治療的心情。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀自白接受憂鬱症治療的心情。（圖／翻攝自IG／小賈斯汀）

據悉，小賈斯汀除了正在治療憂鬱症，從小也患有注意力不足過動症（簡稱ADHD，俗稱過動症），讓他的病情一直反覆不定，加上巨大的明星光環和被關注的壓力讓他喘不過氣，形成了惡性循環，讓粉絲心疼不已。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

中職超嗨！啦啦隊正妹熱舞驚見亮點　網狂重播：我眼中只有「兄弟」

推薦閱讀

太胖遭霸凌…同學狠抓胸部！　男星「12歲就抽脂」吐26年減重心聲

太胖遭霸凌…同學狠抓胸部！　男星「12歲就抽脂」吐26年減重心聲

全家人遭父虐打！　張衛健等到「爸媽離婚了」罕揭家事

全家人遭父虐打！　張衛健等到「爸媽離婚了」罕揭家事

星爸陪女兒出席典禮　被鏡頭拍到…網暴動：太帥了吧！

星爸陪女兒出席典禮　被鏡頭拍到…網暴動：太帥了吧！

浩克、黑寡婦《復仇4》在一起？　他被測謊…給「真實答案」崩潰

浩克、黑寡婦《復仇4》在一起？　他被測謊…給「真實答案」崩潰

女星名店購物凹打折　被店員問名字…秒發飆：叫妳經理出來

女星名店購物凹打折　被店員問名字…秒發飆：叫妳經理出來

《爸爸3》軒軒又當哥哥了！　鄒市明妻隔6年懷第三胎

《爸爸3》軒軒又當哥哥了！　鄒市明妻隔6年懷第三胎

看著蔡徐坤「叫吳亦凡」　60歲男星挨轟…怨嘆：不認識他犯法了？

看著蔡徐坤「叫吳亦凡」　60歲男星挨轟…怨嘆：不認識他犯法了？

《極限挑戰5》名單出爐有「超大咖女神」！　2固定班底退出了

《極限挑戰5》名單出爐有「超大咖女神」！　2固定班底退出了

范冰冰近照曝光！　美肌也遮不住黑眼圈「憔悴現形」

范冰冰近照曝光！　美肌也遮不住黑眼圈「憔悴現形」

拜金女友嫌「張衛健太窮」！　狠甩：買個名牌包要等半年

拜金女友嫌「張衛健太窮」！　狠甩：買個名牌包要等半年

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

吳亞馨掉半球…房內鏡面反射「半裸男」！　出國7天五星級奢華行程曝光

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！「林太」和蔡依林、廖曉喬有關

法比歐認愛翹臀台灣妹！　「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

細菌人的牙齒不是牙齒！　《麵包超人》31年新發現…網截圖：OH MY GOD

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

極品辣媽抱兒洗澡「邪惡雪球照」瘋傳！　95％激似曾愷玹…美到網全被圈粉

辜莞允、鮪魚辣露美胸「左右包夾小鐘」　男粉細看暴動：碰到了！

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！　秘戀2年同居ing…女方超辣真面目曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小賈斯汀, Justin Bieber, 海莉, Hailey Bieber

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 「為什麼你的眼睛會說話？」 孟耿如害羞笑了：戴了很舒服！
  2. 朱芯儀懷孕爆發恐慌症　衛斯理立刻「抱緊處理」：沒事
  3. TFBOYS王源海上錄綜藝　鏡頭一轉...站姐「搭船緊跟拍」網看傻：我不配追星
  4. 等了5個月…小賈斯汀婚禮又延期！　背後原因看出海莉有多暖
  5. 父親問「要不要上廁所」　楊鎮嚇破膽：被打的前奏
  6. 大陸正妹Anna認吸毒　Burning Sun離職員工：她一晚能賺200萬
  7. 隋棠徒手幫Max挖鼻…拉出「濕滑大鼻屎」直接黏手上　網嘆：媽媽真的偉大
  8. 蒼井空挺8月巨肚拍「孕婦寫真」　毛衣一脫開…黑Bra露出辣爆！
  9. 陳珮騏手術燒10CM子宮肌瘤！身旁的人竟是「前夫的她」
  10. 張家慧參加三鐵累到想哭　閨蜜小酌「喝真的」越演越嗨

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366