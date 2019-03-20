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大陸正妹Anna認吸毒　Burning Sun離職員工：她一晚能賺200萬

▲▼「Burning Sun」代表李某。（圖／翻攝自kyunghyang新聞）

▲「Burning Sun」。（圖／翻攝自kyunghyang新聞）

大陸中心／綜合報導

南韓團體BIGBANG成員勝利被爆出他所投資經營的夜店Burning Sun涉嫌性暴力、賄賂警察的負面醜聞。韓國警方表示，日前從Burning Sun逮捕26歲的女性中國籍MD（職位名稱）Anna，並表示她承認在夜店裡與客人一起吸毒。

據韓國MBC電視台記者介紹，Anna去年從表演學校畢業，外型亮眼，有吸毒前科、涉嫌提供中國客人毒品，日前服用搖頭丸遭警方逮捕。

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▼26歲陸籍正妹與勝利合照勝利,。（圖／Instagram／bigbang1908_everything）

▲▼26歲陸籍正妹吸毒,勝利,。（圖／Instagram／bigbang1908_everything）

他提到，「我們很確定，藥品流通的渠道，是一個名叫Anna的人，她在店裡的職位也叫MD，主要負責接待與維持那些高額消費的中國顧客，並時常提供違禁品給她負責的客人。」

▼勝利。（圖／CFP）

▲▼勝利。（圖／CFP）

他說明，曾與其中一位VIP顧客通過電話。電話訪談中，客人提到，「職員給了我一顆藥丸，問我要不要試試，說可以玩得更開心，也看到中國的朋友在飲料裡加入白色藥品。」

他說，Anna在2018年9月服用搖頭丸被警方逮捕，「她向警方坦承使用毒品，但由於是初犯且態度良好，受到緩起訴處分。」

▼勝利道歉。（圖／翻攝自Nocut V CBS）

▲▼快訊／勝利2度現身！90度鞠躬致歉　快速鑽進警局。（圖／翻攝自Nocut V CBS）

Burning Sun離職員工表示，Anna在公司內部相當有名，一個晚上能賺進20萬到225萬不等的現金，經常隨身攜帶巨額現金，「保安都從Anna那裡拿零用錢。」

韓國法務部2018年12月根據出入境管理法，命令有前科的Anna離開境內；Anna提起行政訴訟，要求取消出境命令。據MBC電視台記者表示，得知Anna居住地址後，他們曾前往尋找，卻發現人去樓空，「我們猜是不是已經躲起來了。」

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關鍵字

Burning Sun, 勝利案, 勝利, 性醜聞, BIGBANG

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