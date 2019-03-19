陳國華「腰力」母湯　美妻Ivy幸福全靠攝影師

記者許逸群／台北報導

音樂人陳國華與老婆Ivy日前錄亞洲旅遊台《嗨!LET'S GO 3》，穿著和服漫步佈滿菊花的茨城街道上，才一開場就像日劇情節般浪漫滿點。兩人一路走到了笠間稻荷神社，神社內更是佈滿了菊花，原來這是日本最古老的菊花慶典，能夠觀賞著名的「菊花人形展」，兩人在這裡可以說是大飽了眼福！

▲陳國華與老婆Ivy的行程浪漫滿點。（圖／亞洲旅遊台提供）

來到日本栗子的第一產地，兩夫妻參加「新栗節」，在電視機前大方上演親密餵食秀，也全副武裝體會撿栗子的樂趣。兩人戴著草帽與手套，見到陳國華滑稽的模樣讓Ivy笑說：「老陳我覺得你在我心目中那個大製作人音樂家，有點破滅啊！」兩人彎著腰一顆顆地撿，陳國華苦笑說：「要先練好腰力再來啊！」

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▲陳國華與老婆Ivy體驗撿栗子。（圖／亞洲旅遊台提供）

兩人隨後來到了號稱戀人聖地，日本三大瀑布的袋田瀑布。一到這裡，只見Ivy對攝影大哥興奮地吆喝著：「來來來，幫我們拍一下愛心，雖然我什麼都沒看到，但我的幸福就靠你了！」拍完後還撒嬌的對老公說：「好加在有愛心，我們會一直好恩愛。」現場充滿了粉紅色泡泡，十足展現了Ivy的少女心。

▲陳國華與老婆Ivy來到戀人聖地。（圖／亞洲旅遊台提供）