車太鉉有必要全面離開螢光幕？韓人賭博「零容忍」有原因

文／鍾樂偉

鬧得沸沸揚揚的韓國「勝利／鄭俊英」事件，最新成為爭議人物的就是港台等地都很熟悉的著名男演員「車太鉉」。

本來牽涉到非法拍攝及上傳性愛影片的韓星鄭俊英，在警方力逼下，交出了幾部被外界稱呼的「黃金手機」。警方在查證有關不法影像的期間，發現鄭俊英跟同屬KBS綜藝節目《兩天一夜》的節目主持人－車太鉉與金俊浩的聊天室內，發現二人曾經在2016年時，靠著高爾夫球賭博，賺取了225萬與260萬韓圜。

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▲車太鉉、金俊浩、鄭俊英出席2018 KBS演藝大賞。（圖／達志影像）

由於韓國政府一直以來都對國民進行任何賭博，都以「零容忍」的態度絕對禁止。因而，雖然兩人牽涉到的賭博金額不多，而且也只是屬於朋友間的玩樂打賭而已，卻因韓國嚴謹法規與社會道德標準要求，他們最後決定暫停一切工作，向公眾謝罪。

事件發生以後，不少網民都對車金二人抱以同情，認為他們所犯的事，絕對談不上是什麼賭博罪，充其量只是朋友間的打屁交往。其實，韓國政府一直以來都對賭博一事，用大力打壓的手法處理，大部份國民都不能參與任何擁有賭博成份的玩意，否則便會觸犯韓國的刑法。

▲車太鉉宣布從所有節目離開。（圖／翻攝自Radio Star）

根據韓國刑法246與247條，韓國國民都不能參與任何賭博，否則可被罰款最高1000萬韓圜，如是慣性賭博罪行，也可被罰不超過2000萬韓圜，並被判入獄最高3年。這兩條刑法，寫於韓國戰後初期，於1953年正式頒佈，迄今已有超過66年歷史。當年韓國政府為了杜絕國民藉賭博而敗壞社會風氣，影響個人道德操守，甚至投機不良習慣成為國民的犯罪來源，一律禁止民眾從事任何與賭博相關的事。

及至軍事獨裁政府年代，軍人政府為了不讓國民因縱容賭博而敗壞家財，影響建立節儉的國民美德，因而多年來沒有放寬任何賭博空間。一切直至90年代以降，隨著國民經濟起飛，民智也漸趨成熟，連帶民主政府較重視一直要求放寬賭博的國民聲音，結果在過去十數年間，韓國政府陸續部份地解除了國民擁有自由賭博的權利。

▲車太鉉丟掉了包含《兩天一夜》《Radio Star》與《那裡是哪裡》三個固定綜藝。（圖／翻攝自KBS官網）

今天我們知道，韓國現在並不是全面禁賭，他們也可以透過新通過的相關運動法，在樂透、賽馬、賽艇與賽單車等方面，參與定額的合法賭博。

而韓國國內也有一所位於江原道的「江原樂園賭場」，可以供本地人進內賭錢，但也有一定的定額限制。另外，韓國政府也有規管，按國內外的情況，國民一律不能在國外的賭場賭錢，但角子機則不納入被禁範圍之內。

時至近年，韓國國民對要求政府解除禁賭令的聲音也越見明顯，尤其是他們認為政府只本著給予外國人優待，只容許外國旅客在韓國國內數十家賭場賭錢，有不公平之嫌。而且他們又認為，透過立法規管賭博，也可讓政府收取一定博弈稅，增加政府收入，同時收益還可以支援公益事務，都是讓國民賭博而帶來的好處。

▲韓網民也認為車太鉉離開太嚴重。（圖／采昌提供）

雖然如此，韓國政府對全面開放賭權，還仍有一定保留，特別是政府近年目睹韓國人熱衷網上非法賭博，在沒有全盤準備下便貿然開放，相信也難以監控。

但無論如何，單看目的與場合，車太鉉與金俊浩這次引起的爭議，看起來根本與賭博難以談上極大連繫，充其量只是朋友間輕鬆的消遣玩意而已，況且政府也沒有禁制消遣為主的賭博，相信最終問罪的機會不大的。

本文由鍾樂偉【「車太鉉賭博爭議：韓國賭博罪尤其嚴格？】授權提供

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