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勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

記者許皓婷／綜合報導

南韓藝人勝利接連爆出性買賣、行賄警方等不法情事後，還接連牽扯出鄭俊英、FTISLAND崔鍾訓、Highlight龍俊亨、CNBLUE李宗泫等人都捲入其中，風波延燒至今，近日更爆出台灣藝人王大陸、柯震東、陳柏霖曾現身勝利夜店狂歡，引起外界議論。

▲勝利、鄭俊英。（圖／翻攝自勝利、鄭俊英IG）

▲勝利、鄭俊英近期爆出不少風波。（圖／翻攝自IG／勝利、鄭俊英）

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▲陳柏霖、柯震東現身勝利夜店。（圖／翻攝自微博）

▲陳柏霖、柯震東、王大陸被爆曾現身勝利夜店。（圖／翻攝自微博）

南韓演藝圈近期風波不斷，導火線始於勝利投資的夜店「Burning Sun」爆出打人、賄賂與性侵一案，卻接二連三爆出「案外案」，更延燒到私下有「老司機群組」。近日，就有網友爆料陳柏霖、王大陸、柯震東、房祖名等人，1月曾現身勝利的夜店玩樂，在網路上掀起熱議。

▲陳柏霖、柯震東現身勝利夜店。（圖／翻攝自微博）

▲陳柏霖、柯震東現身勝利夜店。（圖／翻攝自微博）

▲陳柏霖、柯震東現身勝利夜店。（圖／翻攝自微博）

▲王大陸、陳柏霖、柯震東和勝利1月在夜店狂歡。（圖／翻攝自微博）

而王大陸工作室14日則發出聲明闢謠，撇清他本人與此次勝利醜聞無關，並表示近日網上流傳關於王大陸的惡劣謠言及影射皆非事實，並鄭重澄清「王大陸先生與韓國藝人李勝利事件完全無關，並堅決反對、嚴厲譴責該事件的所有不法行為！」

▲陳柏霖、柯震東現身勝利夜店。（圖／翻攝自微博）

▲陳柏霖、柯震東現身勝利夜店。（圖／翻攝自微博）

▲王大陸曾和勝利、鄭俊英私下聚會，意外牽扯進風波。（圖／翻攝自微博）

聲明最後也要求媒體和所有謠言散布者立刻停止不實消息的發布與轉傳，也呼籲大眾「勿輕信謠言」，並對王大陸與勝利之間做出切割。他的工作人員也回覆《新浪娛樂》，指出網上的傳聞「皆是不實謠言」，兩人只是普通朋友，對於任何不法及不道德的事情，王大陸都沒做且「毫不知情」。

▲王大陸工作室發表聲明闢謠。（圖／翻攝自微博／王大陸工作室）

▲王大陸工作室聲明。（圖／翻攝自微博）

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勝利, 王大陸, 柯震東, 陳柏霖, BIGBANG

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