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隋棠完美身材養成！早餐菜單曝光…「黃金4元素」3分鐘搞定

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie，身為3個孩子媽媽的她，身材卻始終窈窕完美，讓粉絲稱羨不已，她14日更在IG分享自己的早餐菜單，揭開火辣身材的秘訣。

▲隋棠早餐菜單。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠完全看不出是3個孩子的媽媽。（圖／翻攝自IG／隋棠）

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隋棠不僅在懷孕期間超會藏肚，四肢也依然纖細，似乎完全沒有發福，她更在產後火速恢復以往的名模身材，每次總是引起熱烈討論，她14日也在IG大方分享自己的早餐菜單：「萬年不膩健康早餐，三分鐘搞定。」

隋棠公開早餐菜單，主要有4樣元素，以大燕麥片、成份單純的優酪乳、堅果、果乾為主，她表示如果是要弄給孩子吃的話，自己會另外處理，堅果部分為避免小孩嗆到，她表示：「我通常是選生核桃，將核桃稍微烤過再磨粉，幫助腦部發育。」另外，果乾的話，她為了增加風味，「小孩吃的我會用現切水果丁替代果乾」。

▲隋棠早餐菜單。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠早餐菜單。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠公布早餐菜單。（圖／翻攝自IG／隋棠）

事實上，隋棠在懷孕期間，幾乎沒有一絲孕味飄出，她懷有身孕時，一雙長腿甚至跟以前一樣纖細，直到懷孕9個月，T恤上才有較為明顯的孕肚形狀。她曾透露自己在懷第二胎時胖了13KG，花了一年才瘦回來，之後維持靠飲食+運動，「一周一定會擠出三天，每次1.5小時，且持之以恆從來沒有鬆懈。」

據悉，隋棠的運動菜單是先拉筋熱身40分鐘，可以跑步或踩腳踏車，之後的50分鐘留給重訓。她也曾表示婚後再也沒吃過白米飯，「在家都是吃糙米」，平時出門也一定會攜帶水壺，裡面可能是溫水，有的時候也會選擇助代謝的黑豆水或紅豆水，雙管齊下養出完美身材。

▲隋棠早餐菜單。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠身材一直維持得相當完美。（圖／翻攝自IG／隋棠）

【隋棠IG全文】

我的萬年不膩健康早餐，三分鐘搞定，
小孩的多十分鐘因為比較搞剛。
1：大燕麥片。
（給小孩吃的我會選薄片，較軟小孩接受度高）
2：成份單純的優酪乳。
（不喜歡給小孩過多添加物的要慎選，
最近常用的小七能買到，很濃又單純，
這陣子櫻花季它的瓶子上也印上了櫻花很美好認）
3： 堅果。
（給小孩吃的要避免嗆到所以不要整顆加，
磨成粉再拌進燕麥裡，我通常是選生核桃，
將核桃稍微烤過再磨粉，幫助腦部發育）
4：果乾。
（增加風味。小孩吃的我會用現切水果丁替代果乾）
以上。

#非常適合忙碌的早晨
#小孩部份多的十分鐘很值得
#安全健康最重要
#希望你幸福
#loveandhope
#妹妹在把剩下的優酪乳乾杯

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