ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

謝霆鋒寵粉下場打鼓！　仔細一看…手拿「打蛋器+大湯勺」網暈了

記者陳芊秀／綜合報導

誰說音樂跟烹飪不能融洽相處？大陸歌手李治廷正在彈吉他，突然接到轉動中的電動攪拌棒，接著就開始二合一彈奏起來，最後忍不住苦笑，畫面逗翻網友。他曬出影片並tag謝霆鋒，對方隨即回敬一段打鼓畫面，手上的道具被網友大讚「帥暈我啦！」

▲▼謝霆鋒寵粉打鼓，手上拿打蛋器和湯勺。（圖／翻攝自微博／鋒味） 

▲謝霆鋒走紅兩岸三地，能彈能唱的音樂才華擁有大批粉絲。（圖／翻攝自微博／鋒味）

請繼續往下閱讀...

謝霆鋒對著鏡頭亮出道具，單手握著打蛋器和大湯勺，緊接著就開始打起鼓來。雖然沒有鼓棒，他運用打蛋器敲打2邊的鈸，仍是鏗鏘有力，另一手拿著湯勺擊鼓，左右來去相當流暢，最後貼文「美食跟音樂玩起來」，連發起人李治廷都佩服回應「偶像……還是你這個玩的嗨。」

▲▼謝霆鋒寵粉打鼓，手上拿打蛋器和湯勺。（圖／翻攝自微博／鋒味）

▲李治廷彈吉他，另一手拿電動攪拌器引來關注。（圖／翻攝自微博／李治廷）

▲▼謝霆鋒寵粉打鼓，手上拿打蛋器和湯勺。（圖／翻攝自微博／鋒味）

▲謝霆鋒手上拿打蛋器和湯勺，準備打鼓啦。（圖／翻攝自微博／鋒味）

▲▼謝霆鋒寵粉打鼓，手上拿打蛋器和湯勺。（圖／翻攝自微博／鋒味）

▲謝霆鋒用拿打蛋器敲鈸，湯勺擊鼓，流暢動作逗趣又帥氣。（圖／翻攝自微博／鋒味）

網友見謝霆鋒用打蛋器和大湯勺打鼓，翻出男神昔日帥照笑虧，「哥，你以前是這個畫風的，勸一下自己哈哈哈」、「我竟不知道該說啥」、「感覺這次的音樂有一種打蛋器的味道」、「你在搞笑的路上一去不復返了」、「第一次看見拿廚具打鼓的！」同時也有粉絲大讚「帥暈我」、「怎麼能夠這麼帥」、「美食+音樂Rock起來。」

原來李治廷的偶像是謝霆鋒，並在綜藝節目《鋒味》當嘉賓，隨後建立好交情。他獲得男神帥氣送上影片回應，網友紛紛留言給李治廷「你偶像真寵粉」、「偶像回應粉絲」、「可以組一個廚房樂隊。」

►謝霆鋒打鼓，手拿打蛋器和湯勺。（影片連結請按此）

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英、勝利對話渣爆

推薦閱讀

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝霆鋒, 李治廷

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」　遺傳名模爸基因帥翻！
  2. 韓劇編輯哭爆「詩會從世上消失！」　台灣詩人：一旦在心裡就是永恆
  3. 台女星老公涉貪汙「恐坐牢65年」！　胡慧中街頭買菜臉色凝重
  4. 謝霆鋒寵粉下場打鼓！　仔細一看…手拿「打蛋器+大湯勺」網暈了
  5. 成勛超失控　見面會腳本喊卡！同劇男演員跨海來台驚喜現身
  6. 影／HBL籃球電影《下半場》首支預告！整個球隊「男神顏值」網狂推
  7. 呂文婉單親9年決定「不再婚」　豪爽喊肉體自由
  8. Burning Sun代表躲2月現身：勝利有罪的話，全韓男人都罪人
  9. 林明禎接班人驚傳「秘婚又離婚」！　男方刪光親密照
  10. 《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366