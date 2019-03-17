謝霆鋒寵粉下場打鼓！　仔細一看…手拿「打蛋器+大湯勺」網暈了

記者陳芊秀／綜合報導

誰說音樂跟烹飪不能融洽相處？大陸歌手李治廷正在彈吉他，突然接到轉動中的電動攪拌棒，接著就開始二合一彈奏起來，最後忍不住苦笑，畫面逗翻網友。他曬出影片並tag謝霆鋒，對方隨即回敬一段打鼓畫面，手上的道具被網友大讚「帥暈我啦！」

▲謝霆鋒走紅兩岸三地，能彈能唱的音樂才華擁有大批粉絲。（圖／翻攝自微博／鋒味）

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謝霆鋒對著鏡頭亮出道具，單手握著打蛋器和大湯勺，緊接著就開始打起鼓來。雖然沒有鼓棒，他運用打蛋器敲打2邊的鈸，仍是鏗鏘有力，另一手拿著湯勺擊鼓，左右來去相當流暢，最後貼文「美食跟音樂玩起來」，連發起人李治廷都佩服回應「偶像……還是你這個玩的嗨。」

▲李治廷彈吉他，另一手拿電動攪拌器引來關注。（圖／翻攝自微博／李治廷）

▲謝霆鋒手上拿打蛋器和湯勺，準備打鼓啦。（圖／翻攝自微博／鋒味）



▲謝霆鋒用拿打蛋器敲鈸，湯勺擊鼓，流暢動作逗趣又帥氣。（圖／翻攝自微博／鋒味）

網友見謝霆鋒用打蛋器和大湯勺打鼓，翻出男神昔日帥照笑虧，「哥，你以前是這個畫風的，勸一下自己哈哈哈」、「我竟不知道該說啥」、「感覺這次的音樂有一種打蛋器的味道」、「你在搞笑的路上一去不復返了」、「第一次看見拿廚具打鼓的！」同時也有粉絲大讚「帥暈我」、「怎麼能夠這麼帥」、「美食+音樂Rock起來。」

原來李治廷的偶像是謝霆鋒，並在綜藝節目《鋒味》當嘉賓，隨後建立好交情。他獲得男神帥氣送上影片回應，網友紛紛留言給李治廷「你偶像真寵粉」、「偶像回應粉絲」、「可以組一個廚房樂隊。」

►謝霆鋒打鼓，手拿打蛋器和湯勺。（影片連結請按此）