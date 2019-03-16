港版瑤瑤遭電梯門夾手「骨頭碎了」！　手指發黑瘀血畫面曝光

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星林芊妤（Coffee）因擁有34D的好身材，有著「港版瑤瑤」的稱號，淡出演藝圈改當瑜珈教練，婚後育有1子，常在社群網站分享育兒、生活點滴，沒想到，近來卻發生意外受傷，手指慘遭電梯鐵門夾到骨裂，手上遍布瘀青及紅腫，讓許多粉絲看了心疼不已。

▲林芊妤擁有「港版瑤瑤」的稱號。（圖／翻攝自林芊妤Instagram）

請繼續往下閱讀...

林芊妤15日透露，前一天早上外出工作時，遭舊式電梯鐵門夾到手，當時門突然很快地關了起來，才來不及縮手，她已「很痛很痛很痛很痛x10000」形容當下感受，但也沒有立刻就醫，「心想沒有斷是萬幸，晚上拍攝完畢回家安頓好寶寶，之後才去看醫生照X光。」

X光照出爐後，連醫生都忍不住驚嘆的林芊妤忍耐力之強，「原來都骨裂真的骨都碎了。」影片中，可以清楚看見她手指滿是瘀青，畫面相當怵目驚心，可以想見遭夾當下力道之大，但她堅強表示，會拖到晚上才去看醫生，主要是因為「覺得骨裂了也做不了什麼，頂多吃個止痛藥和固定手指。」

▲林芊妤手指遭電梯鐵門夾傷。（圖／翻攝自林芊妤Instagram）



看完醫生後，林芊妤也不忘微微放閃，「最後的獎勵是，凌晨回到家有老公幫我洗頭髮，雖然洗的過程很粗暴，因為頭上全是造型的髮膠很難洗，還一直被罵太心急又粗心大意，但總算有被呵護的感覺。」此外，在驚悚傷照曝光後，不少粉絲看了心疼不已，紛紛留言關心、希望她能早日康復。

▼林芊妤受傷畫面。（影片／取自林芊妤Instagram，如遭刪除請見諒。）