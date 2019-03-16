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金鐘主持人墓園遇靈異事件　攝影師「身上有第三隻手」

記者許逸群／台北報導

金鐘主持人廖科溢今（16日）出席活動，分享前往中美洲拍攝《溢遊未盡》節目的心得。這場演講場面可以說是從頭「HIGH」到尾，原來是廖科溢在現場進行了場「變裝秀」，除了演講外，還透過服裝把各國的文化特色原汁原味的呈現給大家。

▲▼廖科溢。（圖／亞洲旅遊台提供）

▲廖科溢演講穿上各國傳統服飾。（圖／亞洲旅遊台提供）

廖科溢先是穿上的貝里斯傳統服飾，是以當地的國鳥「巨嘴鳥」以及金剛鸚鵡為主角，鮮豔圖騰和色塊是最別具非洲特色的貝里斯傳統服飾了；緊接著換上的瓜地馬拉傳統服飾，每個區域各有不同的設計，需耗時數月才能完成這樣的作品，製程相當繁複，花紋可以說是非常細緻。他一共換了4國服裝。

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▲▼廖科溢。（圖／亞洲旅遊台提供）

▲▼廖科溢分享到各國錄影的特別經歷。（圖／亞洲旅遊台提供）

▲▼廖科溢。（圖／亞洲旅遊台提供）

談到彩虹墓園，廖科溢也和大家講起了鬼故事，說著攝影師在墓園拍攝時覺得被「第三隻手」抓著，當下只能心裡不停的告知「好兄弟」他只是來工作的，沒有冒犯之意。只見現場瀰漫著詭譎的氛圍，廖科溢卻納悶地說：「我還是不懂『祂』怎麼聽得懂中文的？」惹得大家都笑了。

活動尾聲時，科溢還親切地走下台和現場的觀眾進行了問答，大家也都熱烈的提問，還有女粉絲問：「哪一國的女生比較漂亮？」廖科溢也馬上風趣的回應：「在場的女生比較漂亮。」實在是撩力十足。還有粉絲的害羞問一旁工作人員說：「請問可以拍照嗎？」

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