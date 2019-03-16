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FTISLAND心痛發聲：我們哥哥犯了錯⋯　秒刪IG逼哭鐵粉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣樂團FTISLAND攜手走過12年風風雨雨，在台灣也受到很多鐵粉支持，怎料，隊長崔鍾訓近日捲入性愛片群組，甚至行賄警方遮蓋酒駕，他決定退出團體，令粉絲徹底失望。事發至今，李洪基曾發聲「放棄了」，老么宋承炫15日也在IG發文「心好痛，不知道要說什麼。」但該篇文章秒被刪除，再度逼哭粉絲。

▲▼FTISLAND心痛發聲：我們哥哥犯了錯⋯　秒刪文章逼哭鐵粉（圖／翻攝自IG）

▲FTISLAND成軍近12年，隊長卻犯下不能原諒的錯誤，自請退團反省。（圖／翻攝自IG）

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▲▼宋承炫發文（圖／翻攝自IG）

▲FTISLAND去年11月曾來台開唱。（圖／翻攝自IG）

宋承炫15日也在IG發文「心好痛，不知道要說什麼。」字句裡難掩低落心情，他沈重地表示「如大家所知，我們的隊長、哥哥，犯下了很大的錯誤，這次的事情，不知道能不能得到大家的原諒跟理解，但是藉著這次的機會，希望（他）把所有事情放下，回頭檢視自己，並成為更好的人。」

▲▼FTISLAND心痛發聲：我們哥哥犯了錯⋯　秒刪文章逼哭鐵粉（圖／翻攝自IG）

▲宋承炫心痛發聲，但文章秒刪。（圖／翻攝自IG）

文章裡，宋承炫心痛表示「我想跟大家說，崔鍾訓這個人是我們隊裡的成員也是隊長，不論是誰都有可能犯錯，但是，這也讓我了解到不要再讓錯誤反覆下去、或者大到無法挽回。」他解釋，當他們站在舞台上演奏時，「那個瞬間的我們真的很單純也很誠實。」試著為哥哥崔鍾訓緩頰，但文章上傳沒多久，宋承炫還是選擇刪掉貼文，令歌迷心情複雜，只能為他加油打氣「剩下4個好好走下去」。

宋承炫IG發文：（目前已刪掉）

心好痛，不知道要說什麼

如大家所知，我們的隊長、哥哥，犯下了很大的錯誤，這次的事情，不知道能不能得到大家的原諒跟理解，但是藉著這次機會，希望（他）把所有事情放下，回頭檢視自己，並成為更好的人。

我想跟大家說，崔鍾訓這個人是我們隊裡的成員也是隊長，不論是誰都有可能犯錯，但是，這也讓我了解到不要再讓錯誤反覆下去、或者大到無法挽回。很想向大家拜託，不要有過激或不好的想法，也請大家一起祈禱。

真的好痛，我以新成員的身份入團，每次在彈吉他時，每次在透過音樂說故事時，那瞬間的我們真的很單純也很誠實。

謝謝大眾以及我們的粉絲閱讀這段不足又冗長的文字。

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