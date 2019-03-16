江國賓真的來《飢餓》！被孫協志打動「下次邀謝承均」

記者許逸群／台北報導

「本土劇大咖」江國賓真的來中視《飢餓遊戲》了！第一次來挑戰的江國賓特別覺得開心有趣，但也有點「受驚」，因為讓他覺得最難的不是遊戲，「而是不知道主持人說真的還是假的！我都傻傻玩遊戲，覺得自己蠻笨的。」

▲江國賓首次上《飢餓遊戲》。（圖／中視提供）

江國賓、白雲、張本渝、張文綺、蔡裴琳、潘映竹、高以馨等人到節目中挑戰。好體力的張本渝這次鼓足勇氣參加，卻也在遊戲過程中坦言「我還要多訓練！」江國賓說：「動作戲算是勞動，平常都儘量走樓梯當運動。」他讚嘆張本渝好體力，讓張本渝笑答：「我就是個男的啊！」

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平日喜歡泡茶與看劇，但有真正「餓過」嗎？江國賓表示，年輕在外生活有時三餐不正常，「之前手術有過18小時沒吃東西，還真的蠻餓的。」這兩年特別注意身體健康與陪伴家人，「畢竟這是人生最重要的。」而面對孫協志力不斷自薦「我們節目很體貼」，他也允諾：「好啦！那下次我邀謝承均一起來！」

張本渝是第二次到《飢餓》卻是超掙扎，「因為上次真的被餓到，所以之後每次被邀請，都要考慮再三！」這次她冒著可能被餓一整天的危險來參加。熱愛運動的她，自小一直是籃球跟田徑隊校隊，「直到國中媽媽認為要注重課業才沒再參加校隊。」

▲江國賓與張本渝挑戰天鵝船。（圖／中視提供）

雖然張本渝多年來還是持續運動，高爾夫、潛水、衝浪、騎單車等，不過好體力的她這回仍被操到不行，她苦笑說：「天鵝船真的是累到！原以為平常有在運動、體能還不錯，但因為用到的肌肉部位不一樣，還是需要再多訓練！」