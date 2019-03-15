演藝圈的路好走嗎？　玖壹壹師弟「一個月2000」冷戰7天

記者關韶文／台北報導

草屯囝仔推出首張台語專輯《貓霧仔光》，推出第三波主打《遙遠的路途》，由團員樞育與阿倉共同創作，歌曲講述成軍10年來的甘苦點滴、堅持走就不怕路遠，只要朝著夢想，成功就在那盡頭等待，就如同他們苦熬終於圓夢發片，阿倉有感說：「每個人在面對屬於自己想追求的人生道路上，總有困難和過不去的時候，每天一睜開眼，就承受著現實環境的壓力跟輿論，做得好、做得不好肯定都會有聲音。」

MV訴說草屯10年心路歷程，兩個男生為音樂磨合、爭執多次，自嘲「最多一年解散7次！」最大一次爭吵是在音樂事業還在起步的時候，那時演出少、最慘收入一個月只有2000元，雙方低氣壓，心情不好起了口角決定放棄音樂路，最後冷戰長達一個禮拜，樞育才主動私訊「音樂進度弄得如何了」才打破冷戰繼續走下去。

兩人各自放棄原本舒適圈，阿倉是個棒球員，曾拿下全國軟式青少棒全國第七名、畢業後可以到台電企業球隊打球當正職，思考後忍痛放棄棒球夢，阿倉表示打棒球是靠體力、接受鐵血魔鬼教育，有在雨中匍匐前進爬球場2圈鍛煉意志；做音樂則是深層，尋找靈感、鑽研詞彙，在球隊注重禮貌、學長制很嚴重，教練說過「不管球打得好還是不好，做人處事最重要」，現在到了演藝圈後更是如此，看到前輩、不認識的也都點個頭，我也有勇氣尋找這一個新舞台。

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▲▼草屯囝仔走出舒適圈，圓夢發專輯。（圖／混血兒娛樂提供）

樞育之前曾做過水泥工人、跳官將首，「那過程讓我學會做人處事，那個環境大家都是年輕就出社會，更懂得基層的辛勞」，信仰是他生活也是靈魂，他休假時間還是會去服務神明，「現在音樂的工作很需要信仰的支持，創作遇到瓶頸時我會抱著電腦到神明廳創作，再紅我都是8+9」，在神明前我們一視同仁，感謝粉絲一路支持：「可以走到今天是從來沒想過的事，我也不會再放棄、已經是無路可退了，一定會做音樂下去。」

呼應歌曲《遙遠的路途》，覺得演藝圈這條路走至今好走嗎？兩人異口同聲「不好走啊！但每條路都不好走，各行各業都有辛苦的地方，我們會持續學習」；兩人各自立下目標：樞育想存下第一桶金、計畫在草屯買房子讓家人生活更好，阿倉則希望家人身體健康、可以來看每一場演出，每個重要時刻都跟家人共享。