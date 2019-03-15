畢書盡得知BIGBANG出事：心碎了！認「單純」不怕爆料

記者吳孟庭／綜合報導

台韓混血歌手畢書盡（Bii）關注韓國演藝動態，除了觀看在台票房破7500萬的喜劇電影《雞不可失》，大讚最愛陳善圭飾演的「馬刑警」，最近BIGBANG勝利捲入的醜聞也有發摟（follow），身為BIGBANG粉絲的他坦言：真的心碎了。

▲畢書盡可說是BIGBANG粉絲。（圖／記者張一中攝、翻攝自BIGBANG臉書）

開個唱的時候曾表演BIGBANG組曲，可說是鐵粉的畢書盡，得知勝利退出演藝圈，等於天團5人確定少一人，「不得不說心碎了，粉絲都希望5個人趕快合體。」

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由於延伸的案件太複雜，捲入的明星也越來越多，偶像私人行為全被曝光，畢書盡很懂粉絲現在的心情，安慰「希望粉絲不要太難過」。身為偶像，他也認為平常的行為應該要小心謹慎，但不擔心自己私訊被截圖爆料，「我很單純，聯絡的朋友也不多，平常都在家哩，不會做讓粉絲家人們丟臉的事。」

▲畢書盡最愛炸雞，平常偶爾也會親自下廚。（圖／記者張一中攝）

宅在家裡通常在做什麼？畢書盡其實會下廚，最常做的料理是辣炒年糕，最近南韓衝破影史最高票房的《雞不可失》，裡面也有一道「水原牛肋排炸雞」，讓愛吃炸雞的他也忍不住食指大動，在家偷學，片商安排他向阿基師請益，現場還原戲中料理，架式十足被阿基師打95分的高分。

▲畢書盡向阿基師討教電影《雞不可失》裡的「水原牛肋排炸雞」作法。（圖／記者張一中攝）

此外，畢書盡對戲中陳善圭演的「馬刑警」特別情有獨鍾，坦言未來想挑戰喜劇，還會在家對著鏡子偷偷練習怪表情，另外一位演員李東輝飾演的「金英皓」在戲中有特種部隊背景，「我本來就很喜歡他演的戲，對武術也覺得很帥氣。」只是要挑戰動作片，他深怕自己太瘦容易被折斷。而《雞不可失》在台上映一個月已突破7500萬票房，好評持續熱映中。