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郭書瑤「趴地飆舞」畫面太辣！　M字腿美臀狂晃…網友全暴動

記者劉宜庭／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）人美聲音甜，還有姣好身材，近幾年雖然轉往戲劇圈默默耕耘，但「宅男女神」地位仍然屹立不搖，如今的她稚氣漸脫，也越來越有小女人的韻味，本身對於跳舞十分有興趣的她，近來更釋出一段熱舞影片，再度展現性感一面，超撩人的舞蹈動作，更是讓不少網友驚呼太犯規啦！

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

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▲郭書瑤稚氣漸脫，越來越有小女人的韻味。（圖／翻攝自郭書瑤臉書）

影片中，郭書瑤穿著短版貼身上衣，搭配運動長褲，大方展現傲人腹肌，以及豐滿E罩杯美胸形狀，整個人隨著音樂擺動、熱舞，期間還做出M字腿、趴地、扭臀、撩髮等動作，雖然是以黑白畫面呈現，性感指數依然破表，舞技也大獲粉絲好評。

▲郭書瑤飆舞影片。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤飆舞影片。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤飆舞影片。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤趴地飆舞影片。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

雖然郭書瑤PO出影片時自虧：「每次跳舞，我都不知道自己在幹嘛…。」然而一系列熱舞影片曝光後，短短2天時間，2支影片就已經累積約30萬觀看次數，不少網友更是紛紛留言大讚，「太辣了太辣了」、「好性感的舞姿」、「身材真的太好」，在網路上意外引發討論。

郭書瑤本身喜歡跳舞，日前快閃紐約上舞蹈課，也曾在IG分享辣舞影片，當時的低胸服裝辣到不行，事後在活動上，被問到是否有經過男友以綸同意？她面露尷尬3秒後喊：「下一題！」得知跳舞影片引發熱烈討論，她除了開心感謝眾人支持，也透露，若舞藝精進會考慮往唱跳歌手發展，但尺度僅「美國限定」，羞喊：「在台灣我不太敢啦！」

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤辣舞驚豔網友。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▲郭書瑤不久前也穿著低胸服裝熱舞。（圖／翻攝自郭書瑤Instagram）

▼郭書瑤飆舞影片。（影片／取自郭書瑤Instagram，如遭刪除請見諒。）

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