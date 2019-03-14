黑嘉嘉奪「日本圍棋戰2019季軍」　被封神似佐佐木希！

記者關韶文／台北報導

「圍棋女神」黑嘉嘉在日本「扇興杯世界女子圍棋最強戰」獲得2019年季軍，14日受邀擔任品牌一日大使，獲得媒體關注。黑嘉嘉身穿一襲藍色純絲襯衫洋裝優雅出席，她開心表示，「我非常喜歡，從小我就特別喜歡到海邊，我真的很喜歡大海，這件藍色洋裝讓我聯想到海洋，所以我一眼就選中這件洋裝。」

黑嘉嘉被問到擔任品牌一日大使最想推薦的款式，她說：「我喜歡材質柔軟細緻、舒適的款式，像是襯衫、裙裝等，因為下棋比賽時需要長時間專注在棋盤上，一盤棋可能要下五至六小時，所以穿著舒適的布料很重要。我也很注重服裝袖子的設計，一定要能方便我舉棋時流暢自如，我今天會選擇這件襯衫絲質洋裝，一來因為我本來就喜歡有領子的衣服，像是襯衫類型，這件洋裝剛好結合東方柔軟的絲質與襯衫硬挺的設計，穿起來舒適又很漂亮，我覺得很適合去比賽下棋時穿著。」

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▲▼黑嘉嘉出席品牌活動。（圖／APUJAN 提供）

被媒體問到下棋時是否會因為棋手的裝扮、妝容造成分心她說：「通常大家都以低調正式的服裝參賽，幾乎沒有遇過穿著過於華麗的服飾，而且一般人在下棋時會專注盯著棋盤，只有剛坐下比賽那刻會注意對手的穿著，手部也不會戴戒指、配飾，以免影響對手與自己下棋時的表現。」

黑嘉嘉在日本「扇興杯世界女子圍棋最強戰」獲得2019年季軍，吸引了日本媒體全面關注，只要黑嘉嘉出賽就給予大篇幅報導，短時間便登上日本新聞熱搜冠軍，在日本人氣超高、才貌雙全的她一舉一動都受到外界注目，更有人說她長得像佐佐木希，甚至近期吸引一些日本與海外廠商洽談合作機會，她開心回應：「蠻意外也很開心受到日本媒體這麼多的關注，佐佐木希很漂亮也很能力，聽到這樣的稱號感到非常榮幸。」

