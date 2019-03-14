跌落小巨蛋舞台還是繼續唱！　丁噹「堅持不要命」努力

記者關韶文／台北報導

歌手丁噹《蘭陵王》主題曲《手掌心》在YouTube點閱破億金曲，讓丁噹從「K歌一姐」晉升「億姐」俱樂部，同時宣佈好消息，4月2日即將推出第9張個人專輯《愛到不要命 Die Lovin’》，距離上張專輯醞釀1110天，丁噹終於回來了！

▲丁噹相隔1110個日子，發行新專輯，（圖／相信音樂提供）



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《愛到不要命 Die Lovin’》是一張貼近丁噹的專輯，充滿爆裂張力的專輯概念「不要命」，其實正是不服輸「拼命三娘」丁噹的個性寫照，她坦言：「表面看起來很堅強的人，其實往往內心也有脆弱的一面，有時候只是害怕戳破現狀、或是不敢面對殘酷現實的逞強而已。」

▲▼丁噹透過宣傳照象徵自己的「不要命」。（圖／相信音樂提供）

在蓄勢待發1110的日子裡，丁噹從未停下腳步，不斷地創新、不斷地突破、不斷地前進、也不斷地歸零，回歸到最初的自己，是近年丁噹一直在檢視自我的方式。放下成就包袱，在一項項亮眼成績的背後，是丁噹「不要命」的堅持。

「不要命」的努力，「不要命」的冒險挑戰，她可以為了工作，跌落舞台仍不要命地繼續唱；可以為了進入角色，替音樂劇《搭錯車》劇中阿美角色，拼命寫出數萬字的自傳小說；可以為了自我挑戰，發狠列出十大挑戰清單，如邊滑冰刀邊唱歌、爬萬里長城、澳門塔的「高飛跳」與高空滑索、滑水運動，上山下海極限運動樣樣都不要命嘗試；可以為了減肥，在跑步機上邊跑邊哭不要命撐下去；可以為了正義感，在駐唱時見到被騷擾的女生，挺身而出不要命捍衛；更可以為了愛情，遇到渣男壞心糟蹋仍愛得不要命。