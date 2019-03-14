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鄭俊英淫魔群聊「20萬則」　囂張嗆受害女：不敢告！

記者張筱涵／綜合報導

報出鄭俊英老司機群組的記者姜清莞（音譯，강청완）日前接受電台訪問，嘆道看完所有對話後內心真的感到相當衝擊，尤其是被害者中有人被抓住弱點，因為這樣讓鄭俊英變本加厲。

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▲▼鄭俊英認罪。（圖／翻攝自IG／鄭俊英） 

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▲鄭俊英老司機群組爆出後，涉及藝人也陸續曝光中。（圖／翻攝自鄭俊英IG）

據韓媒《inews24》報導，姜清莞一開口就嘆道：「真的考慮了很久到底要曝光多少，還有很多對話比現在已經報出來的更嚴重。」他以嚴肅語氣繼續說：「更令人驚訝的是在被抓到弱點的被害者，因此也有『她不敢告的』的對話出現，在鄭俊英的道歉文中也只說會中斷演藝活動，他是不是會引退現在沒有一個確定結果。」

另外，舉報者向國民權益委員會律師和記者提供的鄭俊英對話紀錄高達20萬則，姜清莞透露在這些之中除了有單獨2人的對話視窗外，還有好幾個多人對話群組，看完後發現有一些內容有可能可以拿來當警察高層不法勾當的間接證據，目前正在確認當中。

▲▼鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

▲鄭俊英14日接受警察調查。（圖／視覺中國CFP）

姜清莞記者14日在《SBS RADIO》表示目前已經見過4到5位被害女性，每一位女性被偷拍的時候都只有20幾歲，其中一人的陳述讓他整個眼泛淚眶。該受害者是後來看鄭俊英的手機才發現影片，雖然自己明顯才是受害者，但怕身分曝光外，也怕會陷入惡意的負面評論之中因此不敢提告。

該受害者當時苦求鄭俊英將影片刪除，沒想到對方答應的背後其實早就把影片傳給朋友了。鄭俊英送走被害者后，又跟朋友說：「再給我影片吧！那女生走了。」完全沒有正在犯罪的自覺，整個人就像活在線上遊戲裡面一樣。

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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