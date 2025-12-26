胡瓜陳亞蘭挺進市場婆媽粉暴動！ 寸步難行魚攤老闆霸氣喊「都免費」

記者葉文正／台北報導

華視攜手緯來電視網推出全新綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲聯手主持，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將 MIX 新秀」為歌唱主題，胡瓜特別邀請蔡小虎、江志豐、謝金晶、曾心梅、風田、鍾采穎、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole及女團AKB48 Team TP同台演出。

▲胡瓜(中)幫雞腿去骨，陳亞蘭看得是心驚膽跳。（圖／華視提供）

老中青三代實力派歌手輪番開唱，經典組曲掀起滿滿回憶殺。其中，蔡小虎與風田意外聊起共同嗜好「柏青哥」，風田更激動直呼：「我也愛打！」兩人瞬間在台上大聊專業術語，宛如自開聊天室，讓一旁三位主持人忍不住笑說：「唉呦找到同好了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王彩樺(左)讓胡瓜忍不住爆笑。（圖／華視提供）

高口碑外景單元「胡蘭歐出任務」人氣橫掃全台，連續數週深入在地市場拍攝，所到之處皆宛如「巨星來襲」般寸步難行。主持群挺進桃園市場，再度激發婆媽粉的熱情，更有鮮魚攤商一見到胡瓜便激動大喊：「你要吃什麼都不用錢！」

▲風田(右)與蔡小虎談柏青哥。（圖／華視提供）

隨即抓起塑膠袋就往裡狂塞好幾條大魚，嚇得胡瓜趕緊攔阻並哭笑不得地驚呼：「吃不完啦！」無敵的親民魅力讓現場氣氛嗨到最高點。這次挑戰經典家常菜「醬燒雞丁」，在採買過程中，胡瓜更破天荒獻出人生首次的「雞腿去骨初體驗」。由專業雞販現場手把手傳授刀法，只見胡瓜神情緊張、小心翼翼地拿著尖刀操作，讓一旁的陳亞蘭看得提心吊膽，不斷驚呼提醒：「阿瓜師！要小心耶！」

備受期待的古裝劇單元「現代包青天」重磅登場，由陳亞蘭率領胡瓜、歐漢聲、唐從聖組成「史上最散仙辦案三人組」。改編經典冤案〈烏盆記〉，並邀請沈世朋、王彩樺、王宇婕及人氣男團 ARKis同台飆戲，原本令人不寒而慄的冤案，竟被翻玩成笑料滿點的荒謬鬧劇，現場笑聲不斷。劇中陳亞蘭飾演的包青天正氣凜然查辦附著冤魂的「烏盆」，企圖為民伸冤，沒想到身邊的胡瓜、歐漢聲、唐從聖不僅幫不上忙，還頻頻出餿主意帶歪辦案節奏，讓威嚴公堂瞬間變成大型失控現場，陳亞蘭多次憋笑到差點接不下戲。

演技同樣大爆發的還有「台灣濱崎步」王彩樺，劇中飾演視財如命的惡毒妻子，一見散發「財氣十足」的公孫策（胡瓜 飾）便瞬間動心，甚至暗中策畫「除掉親夫」。王彩樺將壞心腸與瘋癲笑果完美融合，荒誕情節讓全場驚呼連連，也讓飾演包青天的陳亞蘭哭笑不得，成為最大看點。