FTISLAND台北完售再加場！李洪基開Threads陪聊　門票開賣倒數

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團FTISLAND即將於2026年1月24日來臺舉辦《2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI》，演唱會門票在開賣後迅速完售，再次展現團體累積多年的超強人氣。為回應粉絲的熱情支持與不斷湧入的加場期待，主辦單位經多方協調後，宣布將於1月25日加場演出，門票預計在12月30日開賣。

▲FTISLAND台北完售再加場。（圖／希林國際Chillin International提供）



FTISLAND一年來行程滿檔，即使到了年末仍馬不停蹄，成員們也透過各式活動展現多元面貌。主唱李洪基近期參演音樂劇《Sugar》，以突破自我的女裝角色搭配紮實的演技與唱功，獲得觀眾高度好評；貝斯手李在真則參與特別合作數位單曲〈Memory Balloon〉，以抒情溫柔的旋律向粉絲傳遞回憶與安慰的情感。

此外，李洪基近期開通個人Threads帳號分享生活點滴，讓粉絲多了一個更貼近偶像的平台。而在FTSODE臺北場門票完售後，PRIMADONNA（官方粉絲名）紛紛湧入他的帳號敲碗許願加場，熱烈程度讓洪基親自留言回覆。

▲FTISLAND加場門票開賣倒數。（圖／希林國際Chillin International提供）



加場演唱會門票將於12月30日中午12點在ibon售票網站及全臺7-11 ibon機台開賣，票價為6580元、5580元、4880元，所有購票者皆可獲得一套臺北場限定小卡（共三張）。購買6580元票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買5580元票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。