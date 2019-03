《大學生》林鴒結婚了！　「鑽戒超大顆」霸氣放閃：老公每一承諾都兌現

記者張筱涵/綜合報導

網拍女模林鴒曾參加節目《大學生了沒》,外型美麗亮眼,粉絲專頁擁有50多萬個讚,感情路分分合合的,終於在14日宣布「我成為了一位妻子」。

林鴒。

林鴒14日在臉書上傳自己左手無名指戴著超大鑽戒的黑白意境照:「我想我準備好跟大家分享了,我在去年十二月份完成了結婚登記,成為了一位妻子。」感性地謝謝丈夫陪伴走過所有黑暗時期的傷痛,在最無助的時候拉著她勇往直前,雖然對方很木訥不善於表達也鮮少有浪漫驚喜,但每個承諾都一定會兌現的堅定讓她倍感溫暖。

在林鴒被誤解、被攻擊的時候,是丈夫一句「即使太陽不再閃耀,你會成為我的光」讓她重拾勇氣,對人性的絕望再次綻放芽苗希望。她連續稱讚另一半的好氣質、好修養、善良沉穩又溫暖和永遠的耐心,也因為這樣她才會深深相信遇見對的人了,「謝謝你與你的家人們都如此真心的愛著我,願我們餘生都健康平安、白頭偕老」。

林鴒結婚了。

【林鴒臉書全文】

我想我準備好跟大家分享了

我在去年十二月份完成了結婚登記

成為了一位妻子

從來沒有想過會有這麼一天

但緣份總是這樣無聲地到來

柔軟平撫了我承受過的所有傷痛

謝謝你在我人生最黑暗的時期出現

比我更勇敢更堅定的拉著我前行

在我對人性最失望的時候

告訴我 即使太陽不再閃耀

你會成為我的光

平時你總是不善於表達

你沒有什麼太浪漫的花招

但你說出口的每個承諾

你都能堅定地做到

喜歡你的好氣質好修養

還有對於自我要求的嚴謹

喜歡你的善良沉穩和溫暖的個性

還有對於工作的責任感和專注

喜歡你永遠溫和耐心的等待我

還有好多好多⋯

讓我深深的相信

就是你了

謝謝你與你的家人們

都如此真心的愛著我

願我們餘生都健康平安、白頭偕老

I’ve already given you my youth and soul, and I’m willing to accompany you until the end of time.