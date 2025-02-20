朴成焄遭《劉QUIZ》切割！車珠英提《黑暗榮耀》「畫面獨漏他」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員朴成焄擁有精湛演技，透過《黑暗榮耀》、《淚之女王》、《魷魚遊戲2》登上事業巔峰，先前他曾登上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，然而，近日，因主演古裝劇《元敬》而受到廣泛喜愛的車珠英也登上該節目，成為繼宋慧喬、鄭星一、李到晛、林智妍、朴成焄後，第6名上該節目的主演，怎料，朴成焄卻疑似因AV爭議遭製作單位切割，並未出現在畫面上。

▲朴成焄先前不慎上傳AV版《魷魚遊戲》海報引發爭議。（圖／翻攝自朴成焄Instagram）

《劉QUIZ ON THE BLOCK》19日播出最新一集，嘉賓車珠英提到前作《黑暗榮耀》，當被問及是否有預知過《黑暗榮耀》會大獲成功時，她回答道：「我有預想到它會很成功。」並解釋道：「這部劇非常有趣，我在現場時既是參與者也是觀眾。我們每個人都全力以赴，對於導演，我曾經問過他怎麼決定這個出演陣容的，他告訴我是出於內心的懇切。」

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▲《劉QUIZ ON THE BLOCK》獨漏朴成焄照片。（圖／翻攝自tvN）

節目中放出了《黑暗榮耀》演員的照片，照片中出現了宋慧喬、林智妍、李到晛、鄭星一，卻漏掉了朴成焄的照片。朴成焄曾在《黑暗榮耀》中飾演反派全宰寯，而他也曾在登上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，他去年底曾因手滑不慎將AV版《魷魚遊戲》海報上傳至Instagram限時動態引發爭議，最終因此被迫退出了原定參與的下一部作品《暴君的廚師》。