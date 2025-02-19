孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生去年涉及騷擾，儘管他事後三度在社群道歉，仍爭議不斷，反骨男孩發布聲明正式切割，坦言已多次勸過孫生，但都沒有改善。YouTuber「異色檔案DK」透露對方目前身心狀況不太好，擔心撐不下去，酷炫得知後也無奈發聲了。

YouTuber「異色檔案DK」擔心孫生目前身心狀況不太好，害怕撐不下去，有網友向酷炫詢問：「DK那邊有預感孫生會出事，老闆覺得不會的吧？」酷炫也回應：「難說，但希望他一切都好。」更有人轟酷炫「棄養」孫生，他無奈表示：「我教十年了從沒放棄過，改變不了對方就分開旅行。」

▲孫生身心崩潰中，有網友擔心他想不開。（圖／翻攝自反骨IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，DK於18日公開了與孫生的通話內容，透露對方目前身心狀況不太好。孫生坦言知道錯了，正在反省中，且自己已經一無所有，害怕撐不下去，DK聽見後表示：「槍是我開的、火是我燒的，我負責！」更無助寫道：「因為他離世，我害的，我會離世，所以負責到底。」

▲孫生身心崩潰中，有網友擔心他想不開。（圖／翻攝自反骨IG）



此外，DK提到孫生目前的身心狀況令人擔憂，17日還去醫院打了鎮定劑，也拿了憂鬱和安眠藥物，「他跟我說，他不敢跟別人傾訴自己對A女造成的傷害，因為怕影響到別人的情緒。我直接回：『那你就去看心理諮商，諮商師是專業的，專門在聽這些事的，明天就去。』他說，明天會去做這件事。」