蔡阿嘎曝10招斷捨離奧義　「把最貴空間拿來放垃圾才是浪費」

記者黃翊婷／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎19日分享新影片，教大家10招斷捨離奧義，包含越貴的東西要越常使用、盒子千萬不要留等等，他認為，斷捨離不是浪費，而是要讓人警惕，下次才會把錢用在對的地方，而且家中最貴的東西就是「空間」，一個小空間可能就值好幾萬塊，「把空間拿來放垃圾才是浪費」。

▲蔡阿嘎認為斷捨離不是浪費，而是要讓人警惕。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

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蔡阿嘎19日在最新影片中傳授大家「斷捨離奧義10招」，詳細如下：

1、鞋櫃一進一出：買新的就穿新的，類似的舊款式就可以丟棄了，否則有再大的鞋櫃也不夠用。

2、越貴的東西要越常使用：平均成本才能下降，不要覺得捨不得用貴的東西，結果最常使用的反而還是那些便宜貨，既然如此，何必要買那麼貴的東西？

3、盒子千萬不要留：包裝盒非常占空間，建議一拿到就馬上切開、回收、壓扁，包材也不要留，如果真的想留一些以防萬一，留1、2個就可以了。

4、買新汰舊：像手機殼、手機背帶這些物品一定會越買越新，也不會再回頭去使用舊的，所以舊的就全部丟掉。

5、食物或冰箱清理：過期食品第一可能會吃壞肚子，第二可能也不好吃了，不要因為覺得浪費就捨不得丟掉，況且你也會繼續買很多新的、喜歡吃的東西。

6、雞肋請都斷捨離：例如小朋友的作品，想說長大可以拿出來看，其實根本不會，拍照留念之後就可以丟掉，畢竟小朋友的作品只會越來越多，到時候家裡恐怕就會炸掉。

7、興趣用品斷捨離：例如釣魚、露營、健身用品等等，因為人的興趣會一直變換，大人小孩都一樣，如果1、2年都沒有碰過那些用品，就可以丟了。

8、一次性餐具或紙袋適當留用：紙袋絕對用得到，但用不了那麼多，大中小各留5個就夠了，因為你買的速度，絕對會比你用的速度還要快。

9、衣櫥永遠都是爆炸的：不要想著瘦下來就會穿，就算真的瘦了，你也會去買新衣服慶祝，這樣衣服就會越來越多；隨著年紀增長、場合需要，購買的衣服款式一定會變，所以1年沒穿的衣服，下一季就可以丟了。

10、斷捨離絕對不是浪費：斷捨離是要讓人警惕，下次才會把錢用在對的地方，買真正需要的東西，建議大家必須要有一次痛痛切切的斷捨離。

最後，蔡阿嘎直言，家裡最貴的消費就是房子和空間，例如一坪80萬的房子，一個小小的櫃子空間可能就值好幾萬元，結果裝的都是不需要的東西，「把空間拿來放垃圾才是浪費」，大家真正要享受的是這個空間的舒適感。