橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星橋本環奈從偶像轉型演員，主持跨年盛會《NHK紅白歌唱大賽》大獲好評，主演舞台劇《神隱少女》更確定要在大陸上海公演。然而她去年被爆職場霸凌經紀人，多達8名經紀人離職，近日再被爆出第9位經紀人在她演出晨間劇期間離職，原因是身心失調，讓霸凌疑雲再延燒。

▲橋本環奈去年爆職場霸凌經紀人。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊女性》報導，橋本環奈去年被《週刊文春》驚爆職場霸凌，被指片場辱罵經紀人「真沒用」，導致8名經紀人相繼離職，對此經紀公司曾以長文聲明否認，加上主持跨年節目《紅白》深獲觀眾好評，一度受損的形象再度回升。然而她又被圈內人爆料，身邊有一名女經紀人，在晨間劇《御飯糰》拍攝期間已經離職，「據說是因為身心失調」，且主演的晨間劇收視滑鐵盧，收視率創歷史新低。

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▲橋本環奈正在拍晨間劇《御飯糰》，傳出第9位隨行經紀人離職，原因是身心失調。（圖／翻攝自X）

據了解，橋本環奈身邊有一位首席經紀人，以及2名隨行經紀人，隨行經紀人要陪同藝人外出工作、片場錄影、應對媒體採訪等所有行程。但她似乎對現場經紀人的態度較為嚴厲，導致其中一人決定離開。

相較之下，橋本環奈與首席經紀人關係非常好。她自福岡到東京後，曾和首席經紀人住在同一棟公寓，交情深厚。針對女性經紀人是否如傳聞離職，所屬經紀公司並未回應。而橋本環奈演出晨間劇已於2月11日殺青，接著7月要隨著舞台劇《神隱少女》到上海公演，目前她在工作上唯一能信任的，似乎只剩這位長年陪伴的首席經紀人了。

▲橋本環奈霸凌疑雲延燒。（圖／翻攝自X）