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不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

記者孟育民／台北報導

網紅孫生陷入性騷案風波，18日被所屬團隊「反骨男孩」解約，掀起一陣熱議。然而這把火越燒越大，如今也有受害女子出面指控反骨男孩拍片惡行，不只孫生，老闆酷炫都被炎上，曾經一起拍片的網紅「星宣」向《ETtoday星光雲》透露，曾有兩名女子向她求助，遭酷炫環抱、「半強迫」發生關係。

▲星宣哭了一整晚！控酷炫「派人謾罵」。（圖／翻攝自Instagram／星宣、莊酷炫）

▲星宣開戰酷炫。（圖／翻攝自Instagram／星宣、莊酷炫）

酷炫在曾被星宣指控偷拍、外流私密片，事後他強調自己絕對沒有偷拍、外流，雖挨告但獲不起訴處分。如今反骨大翻車，受害女子紛紛跳出來指控，星宣坦言：「做了這麼久的壞事總該得到教訓了，不是跳個懺悔之舞打哈哈拍搞笑影片就可以帶過了，現在觀眾也長大了也更有判斷力與智慧，希望他們看清這個事情，不是有聲量就可以為所欲為。」

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▲孫生、酷炫。（圖／翻攝自Facebook／Wackyboys ）

▲孫生、酷炫。（圖／翻攝自Facebook／Wackyboys ）

星宣認為不只孫生有錯，老闆酷炫私下也有做出惡行，她更曾收到兩名女子向她求助，公開對話訊息，只見訊息中一名女方還原經過：「他（酷炫）來我攝影棚說要探班，然後我介紹攝影棚的時候，他還從後面抱我，我嚇到。」另名女子則表示兩人拍片認識後約喝酒，「第一次是喝太多了，就算我說不要但還是發生了關係。」星宣追問「算半強迫嗎？」對方則回應：「對，但我覺得自己理虧吧。」

▲▼星宣和受害女子對話。（圖／星宣提供）

▲▼星宣和受害女子對話。（圖／星宣提供）

▲星宣公開受害女子對話。（圖／星宣提供）

星宣坦言：「雖然陸續都有女生來訴苦，但很遺憾女生們並不想出面，畢竟這類型的事件即便女生是受害者，往往都會被社會謾罵，檢討我們馬後炮，加上證據不足對我們女生往往不利，之前的me too事件出來發聲的案件很多都不了了之，難道我們證據證人不足就要忍氣吞聲嗎，還要被網友撻伐是一個騙子？即便沒有足夠證據，但我說出來至少達到一些謹惕女生們的作用，沒有聲量不代表我是個騙子。」她更不慣酷炫切割孫生的手法，認為兩人是同種人。記者求證酷炫本人，截稿至今得不到任何回應。


 

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孫生, 多芬, 酷炫, 性騷擾, 星宣

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