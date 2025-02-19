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瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

記者孟育民／台北報導

網紅孫生陷入性騷案風波，18日被所屬團隊「反骨男孩」解約，掀起一陣熱議。隨著事件越演越烈，瑋哥接受《ETtoday星光雲》訪問，他在2020年退出反骨，對於團體深陷醜聞，他表示有點感慨，不過提到當初分道揚鑣的原因，表示是因為雙方理念不一樣，「有些階段性任務已經盡力去做，也沒辦法平衡心中的愛，可能離去對大家心靈的發展會好一點，酷炫有跟我談，但我只想讓心靈放個假，雖然可能會少很多賺錢的機會。」

▲▼瑋哥分享過往經歷。（圖／記者孟育民攝）

▲瑋哥出面談反骨風波。（圖／記者孟育民攝）

瑋哥退出反骨曾說過「跳懺悔之舞，才是真正懂得懺悔的人嗎」，回過頭看如今爆出的事件，被外界解讀是先知，對此他意有所指表示：「不敢說是先知，但算是知難而退，如果你身處這個環境，你也不得不知道，知道大家有些愛不太一樣。」

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▲▼瑋哥分享過往經歷。（圖／記者孟育民攝）

瑋哥一席話意有所指。（圖／記者孟育民攝）

對於有女網紅控訴拍片過程有被騷擾、不舒服的狀況，瑋哥則說：「多多少少有，片場沒有看到很深入的畫面，包含我自己，我們總是不得不低頭，人為五斗米折腰，也不是我們能夠去控制的，因為我的身份就是去領便當的。我是不知道有沒有硬上，我們都是真真假假、假假真真，搞不好他們有set好，我也不知道，有時候我們介入別人也很麻煩，或許對方也不想被知道，可能會影響她的家人、朋友。」話中似乎藏有不少玄機。

瑋哥以前的角色是幫忙反骨找女生來拍片，也曾收到女生事後來抱怨，但他通常在拍片前會提醒女生，不要勉強自己，要注意安全，「雖然愛是自由的，但兩邊都要是自由流動，而不是單分面的自由，我會去跟他們做這些分享。」他也曾試圖暗示團員們要收斂點，可惜聲音沒被聽進去。

▲▼反骨男孩。（圖／翻攝自臉書）

▲瑋哥曾經和反骨男孩拍攝過許多影片。（圖／翻攝自臉書）

另外據悉，反骨團員會拍攝和女性的私密片，包含孫生還有酷炫都有，瑋哥也老實說確實耳聞過，「他們都說當作是藝術，有看到類似的舉動，我沒有深入去探究，我不知道這個影片到底有沒有犯罪的內容，我還想說會不會是SET的。」至於有無互相交流、多人運動，他則說沒有實際看過，所以不清楚。

▲▼瑋哥分享過往經歷。（圖／記者孟育民攝）

▲瑋哥。（圖／記者孟育民攝）

最後，他更有感地說：「以前的事不用我說大家都知道，甚至沒紅前也許更多，現在他們已經對他們所做的付出代價，畢竟我們深愛過，我也不想雪上加霜。」


 

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孫生, 多芬, 酷炫, 性騷擾, 星宣, 瑋哥, 反骨男孩

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