王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）的驟逝震驚許多人，親友陷入悲痛與思念之中。資深製作人王偉忠19日在《今周刊》發表專欄，寫下悼念長文，其中特別提到近日重溫中文版《超人特攻隊》，回想起大S曾為「彈力女超人」一角配音，讚賞大S的聲音真誠且令人感動，喊話道「我將白天留給思想、晚上留給夢境，歡迎入夢，再說說妳小宇宙中的狂想」。

▲大S驟逝，震驚演藝圈。（圖／翻攝自大S臉書）

文章裡，王偉忠回憶起當時大S婚前為《超人特攻隊》配音的經歷，且與她現實生活中的樣子產生聯想。他透露大S在外擁有明星光環，她在家中也是支撐家庭的核心，擁有著強烈的正義感。就像電影中的「女超人」，大S在生活中也是一位細心的母親，與她所愛的人守護一生。

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此外，王偉忠也在專欄中高度讚揚了大S的演技和表現，他回想起年初在女兒的歸寧宴上見到大S時的情景，大S的笑容讓他感受到無比的幸福與喜悅。王偉忠寫道：「我相識近三十年，那天，是我記憶中她最漂亮、最開心的一天。」

▲王偉忠長文悼念大S。（圖／翻攝自YouTube／愛玩家）

王偉忠也提到了S媽在失去寶貝女兒後曾悲痛地說過「她回到外星去了」，他認為大S的內心是一個豐富且矛盾的小宇宙，時常有獨到的見解、從不平凡，並且透過演員生涯，體驗不同的角色人生，自己常鼓勵對方，退居幕後可以多寫作或畫畫，甚至擔任製作人，用來抒發腦子裡的各種想法。