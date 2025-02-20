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泰版《鬼家人》預告來了！還原台版「馬路全裸跳鋼管」BKPP紅包冥婚

記者陳芊秀／綜合報導

創下3.6億票房的台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》被泰國翻拍，由人氣CP組合「BKPP」（Billkin與PP）主演，確定將於3月20日在泰國上映，昨日（19）首度公開預告片，被大讚還原度極高，包括穿紅衣冥婚、浴室跨坐肩膀、馬路邊跳鋼管，超人氣CP相隔4年的螢幕合作格外令人期待。

▲▼泰版《鬼家人》首波預告公開。（圖／翻攝自臉書）

▲泰版《鬼家人》3月20日泰國上映，首波預告公開。（圖／翻攝自臉書／GDH）

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《關於我和鬼變成家人的那件事》描述直男警察「吳明翰」誤撿到地上紅包，被迫與意外身亡的「毛毛」冥婚，接著又開始追查毛毛離世的真相，原創故事概念出自資深廣告腳本賴致良，原本是描述清潔工撿到紅包，改編劇本後角色設定改為警察，並找來許光漢、林柏宏演出，擔任編劇的吳瑾蓉與程偉豪獲得金馬60最佳改編劇本。

外界最好奇泰國版的改編差異。該片由GDH製作，首波預告中，白髮阿嬤半夜挖墳開棺，為死去孫兒找老公，Billkin飾演的警察「Menn」在公園撿起紅包，成為死去「Titi」的老公，不答應就會被厄運纏身，萬般無奈下舉行冥婚。而他在浴室洗澡見到「Titi」，而且被告知前世是「Titi」的狗，為了幫助老公投胎轉世，開始追查死亡真相。泰版繼承台版笑點，包括有結合華人與泰國風的冥婚儀式，PP跨坐Billkin肩膀、同志酒吧跳舞、Billkin也有馬路全裸跳鋼管，BKPP還有臉龐貼近欲吻的曖昧瞬間，且台版當時找來劉冠廷客串交警，泰版也找來影壇人氣男星Ter客串。

▲▼泰版《鬼家人》首波預告公開。（圖／翻攝自臉書）

▲▼泰版《鬼家人》首波預告公開。（圖／翻攝自臉書）

▲泰版《鬼家人》預告，直男警察Menn撿到紅包被迫冥婚。（圖／翻攝自臉書／GDH）

▲▼泰版《鬼家人》首波預告公開。（圖／翻攝自臉書）

▲泰版《鬼家人》還原馬路邊跳鋼管。（圖／翻攝自臉書／GDH）

▲▼泰版《鬼家人》首波預告公開。（圖／翻攝自臉書）

▲▼泰版《鬼家人》首波預告公開。（圖／翻攝自臉書）

▲泰版《鬼家人》BKPP冥婚後開始追查死亡真相。（圖／翻攝自臉書／GDH）

泰版《鬼家人》找來10億票房神片《淒厲人妻》的金牌製片導演Tong（Banjong Pisanthanakun）擔任製作人，導演是《限時好友》的Moo（Chayonop Boonrak）。同時「BKPP」因青春劇《愛的警報器》、BL劇《以你的心詮釋我的愛》爆紅海內外，電影《鬼家人》是兩人相隔4年，也是戲劇第三搭。

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