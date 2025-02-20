ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

家中有兩個打火英雄！　「最美魚販」劉心語吐心聲：很不喜歡爸爸做義消

記者蕭采薇／台北報導

「最美魚販」劉心語爸爸跟外公都是打火英雄，有著醫護背景的她，也正式加入「彰化縣社頭義消」顧問團行列，劉心語說：「今年爸爸被選為新的分隊長，看到鄉親如此信任爸爸，我與有榮焉。」

▲爸爸跟外公都是消防員，「最美魚販」劉心語則具有醫護背景。（圖／合名娛樂提供）

▲爸爸跟外公都是消防員，「最美魚販」劉心語則具有醫護背景。（圖／合名娛樂提供）

劉心語透露，爸爸是「彰化縣社頭義消」成員之一，在天上的外公，則是「北斗義消」退休的分隊長，「爸爸因為受到外公古道熱腸、無私奉獻的影響，他在我小時候就開始幫助人，哪裡出事，爸爸總是第一時間、二話不說跑去救援！」
 
除了是「最美魚販」，很多人都知道，劉心語還有另一身份，就是她曾經也是醫護人員，並在外科加護病房擔任護理師直到2019年，因此有一定程度的基本常識。劉心語也樂見，能將自己這些相關經驗分享給大家，「例如在家烹飪時發生不慎燒燙傷、孩子玩耍跌傷等狀況，我認為大家都要有基本的醫療常識，這樣才能將傷害降至最低。」，而她也補充，每一個家庭都一定要準備急救箱，並且固定做藥品更換，以備不時之需。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲爸爸跟外公都是消防員，「最美魚販」劉心語則具有醫護背景。（圖／合名娛樂提供）

▲劉心語（上排左）加入《男公館》演出。（圖／合名娛樂提供）

其實劉心語小時候很不喜歡爸爸做義消，總覺得要在第一線出任務救援危險性太高，「當時很不懂事，還會抱怨爸爸多管閒事，罔顧家人也會擔心，但每次看到爸爸一邊認真學習救援，背著大包、小包裝備受訓，一邊又要安撫我放心，他會照顧好自己時，我就會很心疼。」

但每次看到爸爸任務結束，回到家訴說打火前線的過程，充滿那種堅毅的眼神，就讓劉心語覺得自己好渺小。她說：「今年爸爸上任分隊長，因此我決定要加入顧問團支持，希望把這份服務之心傳遞下去。」

▲爸爸跟外公都是消防員，「最美魚販」劉心語則具有醫護背景。（圖／合名娛樂提供）

▲劉心語（上排左三）接下《男公館》演出，擔任眾男神助理。（圖／合名娛樂提供）

劉心語近期也熱騰騰接下戲劇《男公館》演出，戲裡她飾演LILY一角，負責吧台服務與擔任男主角公關群的助理，可謂是「萬中綠葉一點紅」，自認演技還在初階的她，為角色做足功課外，劉心語搞笑說：「男主角個個演技派還都帥到天花板，想到要對戲，我真的會小鹿亂撞，緊張啊！」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【快摸偶！】狗狗亂入施工監督　工人擋不住撒嬌攻勢分心惹XD

推薦閱讀

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

孫生再道歉「連4喊對不起」　心疼女友被牽連…承諾2事會做到

孫生再道歉「連4喊對不起」　心疼女友被牽連…承諾2事會做到

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

賈永婕曝大S超仙舊照「我像旁邊幫傭的」　兒子都認證：阿姨更漂亮

賈永婕曝大S超仙舊照「我像旁邊幫傭的」　兒子都認證：阿姨更漂亮

DK再道歉！海巡承認「邏輯打結、回應爛」：謝謝指出我的錯誤

DK再道歉！海巡承認「邏輯打結、回應爛」：謝謝指出我的錯誤

朴春又告白「老公」李敏鎬！　抱怨公司擅自刪文：我寫的是真的

朴春又告白「老公」李敏鎬！　抱怨公司擅自刪文：我寫的是真的

《無限挑戰》35歲瑜珈教練離世！　最後曬自拍照發文：Bye

《無限挑戰》35歲瑜珈教練離世！　最後曬自拍照發文：Bye

陽帆26歲愛女「床照」曝光美成這樣！　爆紅狂被邀合作

陽帆26歲愛女「床照」曝光美成這樣！　爆紅狂被邀合作

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

孫生再道歉「連4喊對不起」　心疼女友被牽連…承諾2事會做到

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

賈永婕曝大S超仙舊照「我像旁邊幫傭的」　兒子都認證：阿姨更漂亮

DK再道歉！海巡承認「邏輯打結、回應爛」：謝謝指出我的錯誤

朴春又告白「老公」李敏鎬！　抱怨公司擅自刪文：我寫的是真的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

最美魚販, 劉心語

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 朴成焄遭《劉QUIZ》切割！車珠英提《黑暗榮耀》「畫面獨漏他」
  2. 靠星爺《美人魚》走紅！中國導演「趁選角猥褻女童」已遭逮捕
  3. 孫生再道歉「連4喊對不起」　心疼女友被牽連…承諾2事會做到
  4. 快訊／張震母喪首發聲「請給予家人空間」　盼緬懷母親陪伴最後一程
  5. 王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」
  6. 賈永婕曝大S超仙舊照「我像旁邊幫傭的」　兒子都認證：阿姨更漂亮
  7. 朴春又告白「老公」李敏鎬！　抱怨公司擅自刪文：我寫的是真的
  8. 《孤獨的美食家》松重豐確定要來台灣了！　點菜「最想吃這些美食」
  9. SEVENTEEN、GOT7成員擔綱發起人　特邀導師林依晨驚喜出場
  10. 陽帆26歲愛女「床照」曝光美成這樣！　爆紅狂被邀合作

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366