家中有兩個打火英雄！　「最美魚販」劉心語吐心聲：很不喜歡爸爸做義消

記者蕭采薇／台北報導

「最美魚販」劉心語爸爸跟外公都是打火英雄，有著醫護背景的她，也正式加入「彰化縣社頭義消」顧問團行列，劉心語說：「今年爸爸被選為新的分隊長，看到鄉親如此信任爸爸，我與有榮焉。」

▲爸爸跟外公都是消防員，「最美魚販」劉心語則具有醫護背景。（圖／合名娛樂提供）

劉心語透露，爸爸是「彰化縣社頭義消」成員之一，在天上的外公，則是「北斗義消」退休的分隊長，「爸爸因為受到外公古道熱腸、無私奉獻的影響，他在我小時候就開始幫助人，哪裡出事，爸爸總是第一時間、二話不說跑去救援！」



除了是「最美魚販」，很多人都知道，劉心語還有另一身份，就是她曾經也是醫護人員，並在外科加護病房擔任護理師直到2019年，因此有一定程度的基本常識。劉心語也樂見，能將自己這些相關經驗分享給大家，「例如在家烹飪時發生不慎燒燙傷、孩子玩耍跌傷等狀況，我認為大家都要有基本的醫療常識，這樣才能將傷害降至最低。」，而她也補充，每一個家庭都一定要準備急救箱，並且固定做藥品更換，以備不時之需。

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▲劉心語（上排左）加入《男公館》演出。（圖／合名娛樂提供）

其實劉心語小時候很不喜歡爸爸做義消，總覺得要在第一線出任務救援危險性太高，「當時很不懂事，還會抱怨爸爸多管閒事，罔顧家人也會擔心，但每次看到爸爸一邊認真學習救援，背著大包、小包裝備受訓，一邊又要安撫我放心，他會照顧好自己時，我就會很心疼。」

但每次看到爸爸任務結束，回到家訴說打火前線的過程，充滿那種堅毅的眼神，就讓劉心語覺得自己好渺小。她說：「今年爸爸上任分隊長，因此我決定要加入顧問團支持，希望把這份服務之心傳遞下去。」

▲劉心語（上排左三）接下《男公館》演出，擔任眾男神助理。（圖／合名娛樂提供）

劉心語近期也熱騰騰接下戲劇《男公館》演出，戲裡她飾演LILY一角，負責吧台服務與擔任男主角公關群的助理，可謂是「萬中綠葉一點紅」，自認演技還在初階的她，為角色做足功課外，劉心語搞笑說：「男主角個個演技派還都帥到天花板，想到要對戲，我真的會小鹿亂撞，緊張啊！」