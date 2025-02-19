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靠星爺《美人魚》走紅！鄭冀峰「趁選角猥褻女童」已遭逮捕

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸導演兼商人鄭冀峰曾參演周星馳《美人魚》，飾演「鄭總」一角，現年58歲的他經商有成，名下有5家公司，怎料，19日他突被警方證實在海選挑演員時，涉嫌對女性未成年人施行猥褻，目前已經遭逮捕，案件正在進一步調查中。

▲鄭冀峰遭逮捕拘留。（圖／翻攝自微博）

▲鄭冀峰涉嫌猥褻兒童。（圖／翻攝自劇照）

根據陸媒報導，中國海南省海口市公安19日發出「警情通報」，指出鄭冀峰在1月18日時，因涉嫌猥褻兒童罪，被海口市公安局刑事拘留，通報中提到「經查，犯罪嫌疑人鄭某某在海口挑選演員期 間，以指導舞蹈動作爲由，對參加排練的女性未成年人進行猥褻」，公安在接獲報案後，展開了後,警方迅速出手，在1月17日抓獲他，隔日就確定拘留。

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此外，公安也透露「目前案件正在進一步偵辦中。因該案件涉及未成年人，請社會各界共同守護未成年隱私，維護未成年人合法權益。」希望大眾能依同保護受害者，避免其受到二次傷害。

▲鄭冀峰遭逮捕拘留。（圖／翻攝自微博）

▲鄭冀峰遭逮捕拘留。（圖／翻攝自微博）

另一方面，根據港媒報導鄭冀峰曾在2016年出演周星馳電影《美人魚》，片中，他飾演的「鄭總」是一名任性土豪，讓不少觀眾印象深刻。隨後，他再於2017年參與了《臥底巨星》，扮演泰國黑幫老大「八面佛」，2019年，他更進一步擔任電影《豬八戒·傳說》的導演及主演。

除了演員身份，鄭冀峰也在商界小有成就，他現為香港HFIO資本管理公司和金像影業的董事長，是多部電影的投資者與出品人，參與過許多影視作品的製作與投資，在海南也有多項投資，旗下擁有5間與影視、表演及藝術相關的公司。

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