京都和服店遭竊日幣30萬！　林吟蔚還原詭異過程

記者張筱涵／綜合報導

藝人林吟蔚近日赴日本旅遊，不料卻發生錢包遺失的憾事，她透露自己在京都一家和服店內丟失了約日幣30萬元（約台幣6.5萬元），並在社群平台發文表達無奈，直言：「東西掉了也沒辦法，記取教訓！」雖然努力保持情緒穩定，但仍忍不住向偷錢的人喊話：「祝你一生平安！」貼文最後更憤怒罵了一字髒話，展現內心的挫折與不甘。

▲林吟蔚在京都和服店遭竊。（圖／翻攝自Instagram／yinwei217）



根據林吟蔚的說法，當時她與家人前往京都的和服店，挑選和服時，將護照和錢包疊放在一起，沒有特別留意，沒想到在更衣過程中，店員突然告知有客人撿到她的護照，然而錢包卻不見了，裡面存放的30多萬日幣也一併消失。她事後查看監視器畫面，發現當時除了自己和家人，現場還有4組客人進出，因此合理推測錢包極有可能是被其中一人順手牽羊，她也強調，雖然不想懷疑店家，但對方後續積極協助報警，讓她稍微鬆了一口氣，目前只能等待警方調查結果。

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林吟蔚也在影片中提醒粉絲，前往日本旅遊、尤其是穿著和服時，務必將貴重物品隨身攜帶，「錢一定要黏在身上、縫在肉裡」，更強調護照與錢包一定要時刻拿在手中，避免類似狀況再次發生。最後，她試圖以樂觀態度面對，安慰自己：「今天很漂亮，所以沒關係。」