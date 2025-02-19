大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

▲S媽（中）已向汪小菲與張蘭宣戰，去年4月，為了大S告汪小菲毀損債權，北檢傳喚S媽作證。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

相比汪小菲，大S生前的丈夫具俊曄則說：「所有的遺產，是熙媛（大S）在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」回顧當時，S媽強烈反對大S與具俊曄結婚，而且鬧到母女嚴重失和。

本刊得知消息，大S和具俊曄結婚當時，還假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S並把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽的名下，才撫平S媽的爆炸情緒。

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▲當初為了嫁具俊曄，傳出大S把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽的名下；因為S媽怕女兒為愛賣房奔赴韓國定居，母女為此甚至以死相逼。（圖／鏡週刊提供）

回顧本刊2022年3月時的報導，「3月8日那天，當台灣女性同胞正歡度婦女節，大S家也有場姐妹會，一早因為大S宣布尋回了20年的前男友具俊曄，並且點頭下嫁，於是稍晚姐妹們便跑到大S家裡去聚會了，大家一邊恭喜她再找到幸福，一邊還討論著韓國什麼食物好吃，相約之後要去韓國找她大啖美食。」

▲2年前具俊曄出席診所的記者會，一邊傳他想留在台灣發展，另邊則說除了大S的骨灰，他已沒有留在台灣的理由。（圖／鏡週刊提供）

▲當初S媽（前排右2）很反對大S（前排左1）、具俊曄（後排左）結婚，甚至不願見新女婿。不過後來大S、具俊曄、小S（前排右1）、S媽曾到王偉忠（前排左2）夫婦家中聚會。後排中為王偉忠老婆林慧晶，後排右為王偉忠愛女。（圖／翻攝自林慧晶IG）

「未料，S媽聞風而至，一進門就極具氣勢地怒吼：『妳（大S）敢跟他（具俊曄）去韓國試試看！』S媽還進一步表示，要阻止大S和具俊曄在台灣登記，不久之後演變成母女倆相互叫囂、對罵。大S要求媽媽不要再管她，『我的人生我自己決定。』」S媽之所以如此反對，就是因一開始搞不清楚具俊曄的家世背景，以及擔心大S賣掉房子跟具俊曄去韓國生活；如今看來，還好S媽有幫大S留下價值當時據估有2億元價值的「國家藝術館」。

另有消息，深情如具俊曄，曾表示想留在台灣守著大S的骨灰直到樹葬；具俊曄雖是台灣女婿，但大S走後自己獨留，各種隔閡也跟S家顯得格格不入。據報，雖然具俊曄也有在台繼續發展的可能，但回到韓國的具俊曄，財力仍是在首爾江南區的「UN Village」擁有房產，那是韓國地價最高的區域之一，住戶包括宋慧喬、G-Dragon等韓國頂級巨星。





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