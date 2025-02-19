朴春又告白「老公」李敏鎬！　抱怨公司擅自刪文：我寫的是真的

記者劉宛欣／綜合報導

知名南韓女團2NE1近日合體回歸進行世界巡迴演唱會，成為關注的焦點。然而成員朴春（Park Bom）卻因近日又兩度在IG新帳號發文稱李敏號是老公，引韓國粉絲群起在網路發表聲明，要求她退出團體活動。對此，她於19日發文表達委屈，還表示「我寫的都是真的」，再次引起網友熱議，她還抱怨之前的告白貼文都是被公司刪除。

▲朴春稱自己在社群上的發言是「真的」。（圖／翻攝自朴春Instagram）

根據韓媒報導，朴春19日在IG發文表示：「大家，我一直很努力工作，我寫的都是真的。我會繼續努力做2NE1的活動，感謝大家的關注。」此前，朴春自2024年9月起便在社群上將演員李敏鎬稱為「我的老公」，因此引發了各種傳聞，公司回應稱她在看了《繼承者們》後成了李敏鎬粉絲，才會發文表達對偶像的喜愛，是單純的粉絲心情，無其他含義。

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▲朴春多次將李敏鎬稱作「老公」。（圖／翻攝自李敏鎬Instagram）

然而，朴春在2月12日再次於Instagram上發文，寫下「我的老公♥」，並發布了與李敏鎬的合照，再度引發了熱戀傳聞。隨著爭議擴大，朴春刪除了該貼文，但僅過了三天，15日她又再次稱李敏鎬為「我老公」，引起了新的風波。

對此，2NE1粉絲團於16日發布聲明，要求朴春退團，並指出「朴春在社群上的行為屢屢引發爭議，以及她在巡演中的不專心態度，讓我們無法繼續忍受。」且指出她的行為已經對李敏鎬、2NE1其他團員造成負面影響。