尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星王鶴棣在NBA全明星週名人賽現身，卻因為與詹姆斯（LeBron James）的尷尬互動引發網友關注。賽前他受訪時，曾表示希望今年能像去年一樣，再次與偶像「詹皇」合照，今年他也不忘做出詹姆斯的標誌「皇冠手勢」，展現了對偶像的熱愛。然而，詹姆斯賽前卻突然宣布不參賽，而且合照的心願也泡湯，甚至疑似在現場直接遭拒絕。

▲王鶴棣參與NBA名人賽。（圖／翻攝自王鶴棣微博）

王鶴棣去年初就曾與詹皇合照，並開心地設為手機桌布，他原本期待今年能更新桌布，沒想到卻遭拒絕。在現場拍攝的一段影片中，王鶴棣看起來試圖透過工作人員向詹姆斯提出合照請求，但卻被保全攔下，最終他無奈轉身離開。另一段畫面他則是向詹姆斯揮手打招呼，卻疑似被完全忽視，讓不少網友看了影片也直呼尷尬。

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▲王鶴棣疑似被拒絕合照。（圖／翻攝自微博）

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相關片段引發網友熱烈討論，部分網友在社群上表示「要是我就不粉了」「熱臉貼冷屁股，老詹估計心裡煩死他了」、「你年年都要找人家要啊？」、「詹姆斯本來就不是隨便想合照就可以啊」、「消停吧，去年就已經合照上了，也給了to簽」，其他還有不少粉絲為王鶴棣打抱不平，認為詹姆斯「耍大牌」、「不給面子」。

▲事實上，王鶴棣去年就已經圓夢。（圖／翻攝自王鶴棣微博）