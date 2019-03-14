賴冠霖「Wanna One藏引退炸彈」　細節曝光…連劉在錫都嚇到了！

記者張筱涵／綜合報導

韓團期間限定團Wanna One在2018年12月31日正式結束活動，最後的11人演唱會讓粉絲和成員們都哭到不行，日前其一團員賴冠霖就在節目上透露彼此的「極限約定」，讓劉在錫聽傻了眼。

▲Wanna One於2017年8月7日正式出道，在2018年12月31日畫下句點。（圖／翻攝自Wanna One推特）

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賴冠霖作為特別主持人登上韓綜《Happy Together4》，談到Wanna One合約雖然已經到期，但11個人都已經約好要在紀念性的團體出道日8月7日一定要見面，不守約的人就得馬上從演藝圈引退，如此極端的約定讓劉在錫也驚慌地說：「幹嘛做到那種地步呢！」

▲賴冠霖曝Wanna One的極端約定。（圖／翻攝自KBS 안테나 YOUTUBE）

談到當天的聚會費用時，賴冠霖也透露要由一年以來賺最多的人請客，光用聽的就很能想像11個大男孩嘻嘻鬧鬧討論著的模樣，雖然分開後看起來一切都沒有改變，大家也很能適應的樣子，但其實他也坦承自己坐在保母車上聽著以前的歌曲時，就會湧上一陣空虛感。

另外，賴冠霖和河成雲日前都推出了新歌，在13日播出的《Show Champion》中聽到對方獲得冠軍的好消息，就在安可舞台時送上熱情擁抱祝福，還擺出翅膀飛翔的姿勢表達支持與關注，可見這段難能可貴的友誼深厚。

▲賴冠霖見河成雲得冠軍送上祝福。（圖／翻攝自TXT Babies YOUTUBE）

▼賴冠霖擔任《Happy Together4》特別主持人集數預告。（影片／取自KBS 안테나 YOUTUBE，如遭刪除請見諒）