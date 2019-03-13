第一次約會重口味！　卜學亮自曝約她看「三級片」

記者李欣容／台北報導

卜學亮、黃嘉千和竇智孔主演舞台劇《吻我吧娜娜》，為了白色情人節，3人暢談感情觀，卜學亮談起怎麼開啟男女交往的第一步，卜學亮認為有印象總比沒印象好，自爆第一次與老婆約會竟然是看三級片。

▲卜學亮聊感情觀。（圖／果陀劇場提供）

卜學亮老婆是同校學姊，經過一番「設計」才成功追到，但他送花卻不在他的選項中，「我自己對花過敏，所以我不太送花，我第一次送我老婆花，還是在38婦女節的時候送的。」

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▲卜學亮認為，追女生「有印象」很重要。（圖／果陀劇場提供）

被問到第一次約會，卜學亮淡定說，「我第一次跟老婆約會，是去看三級片。」讓黃嘉千和竇智孔嚇傻，卜學亮解釋，剛開始因為沒有十足把握，不太敢追，半開玩笑方式問，「要不要去看電影，輔導級的。」沒想到老婆一口答應。

▲▼卜學亮第一次跟老婆約會去看三級片 。（圖／果陀劇場提供）

且兩人因社團活動相識，並同時是戲劇組的男女主角，卜學亮直言「近水樓台」都是可以被設計的，有心就有機會，竇智孔也自爆之前跟老婆幃幃在同劇組，即便已經在家背好劇本，到現場仍會假借討論，製造互動機會。

▲黃嘉千（中上）在《吻我吧娜娜》顛覆女人在社會上應該順服的刻板印象。（圖／果陀劇場提供）