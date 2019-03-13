ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

第一次約會重口味！　卜學亮自曝約她看「三級片」

記者李欣容／台北報導

卜學亮、黃嘉千和竇智孔主演舞台劇《吻我吧娜娜》，為了白色情人節，3人暢談感情觀，卜學亮談起怎麼開啟男女交往的第一步，卜學亮認為有印象總比沒印象好，自爆第一次與老婆約會竟然是看三級片。

▲▼ 卜學亮第一次跟老婆約會去看三級片 。（圖／果陀劇場提供）

▲卜學亮聊感情觀。（圖／果陀劇場提供）

卜學亮老婆是同校學姊，經過一番「設計」才成功追到，但他送花卻不在他的選項中，「我自己對花過敏，所以我不太送花，我第一次送我老婆花，還是在38婦女節的時候送的。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 卜學亮第一次跟老婆約會去看三級片 。（圖／果陀劇場提供）

▲卜學亮認為，追女生「有印象」很重要。（圖／果陀劇場提供）

被問到第一次約會，卜學亮淡定說，「我第一次跟老婆約會，是去看三級片。」讓黃嘉千和竇智孔嚇傻，卜學亮解釋，剛開始因為沒有十足把握，不太敢追，半開玩笑方式問，「要不要去看電影，輔導級的。」沒想到老婆一口答應。

▲▼ 卜學亮第一次跟老婆約會去看三級片 。（圖／果陀劇場提供）

▲▼卜學亮第一次跟老婆約會去看三級片 。（圖／果陀劇場提供

▲▼ 卜學亮第一次跟老婆約會去看三級片 。（圖／果陀劇場提供）

且兩人因社團活動相識，並同時是戲劇組的男女主角，卜學亮直言「近水樓台」都是可以被設計的，有心就有機會，竇智孔也自爆之前跟老婆幃幃在同劇組，即便已經在家背好劇本，到現場仍會假借討論，製造互動機會。

▲▼ 白色情人節，朴學亮、黃嘉千、竇智孔傳授脫單秘笈。（圖／果陀劇場提供）

▲黃嘉千（中上）在《吻我吧娜娜》顛覆女人在社會上應該順服的刻板印象。（圖／果陀劇場提供）

「在喪禮第一次見就做了」　鄭俊英、勝利對話渣爆

推薦閱讀

坤達心疼！柯佳嬿頂10度寒流淋雨　「臉僵慘白」笑不出來

坤達心疼！柯佳嬿頂10度寒流淋雨　「臉僵慘白」笑不出來

比腕力慘敗！傅子純伸手「粗一圈」　蔡昌憲哭求：拜託讓3秒

比腕力慘敗！傅子純伸手「粗一圈」　蔡昌憲哭求：拜託讓3秒

媽媽、女友落水先救誰！　《炮仔聲》渣浩聽「關鍵字」秒放生親娘

媽媽、女友落水先救誰！　《炮仔聲》渣浩聽「關鍵字」秒放生親娘

吳淑敏收粉絲「結婚證書」　一看傻眼：印章都蓋好了

吳淑敏收粉絲「結婚證書」　一看傻眼：印章都蓋好了

張家慧披緊身戰袍　挑戰「鐵人三項」衝線爽感

張家慧披緊身戰袍　挑戰「鐵人三項」衝線爽感

黃嘉千戀愛超老派！　死守防線「交往30天後」才給吻

黃嘉千戀愛超老派！　死守防線「交往30天後」才給吻

許富凱單身13年「求出售」　自曝追女暖舉偷偷幫買單

許富凱單身13年「求出售」　自曝追女暖舉偷偷幫買單

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

Selina最後的溫柔！心碎淚吻Pinky　105字告別文「拒用黑白照」

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

快訊／D.O.爆不續約EXO！　SM回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

卜學亮, 黃嘉千, 竇智孔, 吻我吧娜娜, 果陀劇場

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. YouTuber好賺嗎？黃大謙曝血淚史「時薪只有3元」
  2. 張藝興單挑蒙古壯漢「痛到歪嘴」　慘被摔飛露出小蠻腰
  3. 大學生上課…樓梯口碰上霍建華！　轉頭一笑全校大暴動「差點被擠死」
  4. 勝利夜店只是引爆點！韓記者公開背後「抓的是政治人物」
  5. 第一次約會重口味！　卜學亮自曝約她看「三級片」
  6. 《一屍到底》濱津隆之新片話題夯！　搭「香港搖滾女王」
  7. 女神卡卡被爆懷孕！　本人幽默回「是的我懷了」…網狂催：快生
  8. 淑慧舉手！「初戀男友」在找你　VIP演唱會座位留好了
  9. 坤達心疼！柯佳嬿頂10度寒流淋雨　「臉僵慘白」笑不出來
  10. 連俞涵日本鎌倉拍攝　一下飛機收到「外婆去世」消息淚崩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366