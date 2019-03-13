比腕力慘敗！傅子純伸手「粗一圈」　蔡昌憲哭求：拜託讓3秒

記者李欣容／台北報導

蔡昌憲與黃文星、傅子純、林玟誼、陳怡嘉等人主演公視電視劇《苦力》歷經6個月拍攝，昨（12日）日舉辦殺青酒，在現場開直播與粉絲互動，玩起「阿秋霸」比賽，眾人在比賽前開賭盤，林玟誼、陳怡嘉分別投給黃文星和蔡昌憲，讓蔡昌憲秒懂，「根本是同情票！」最後果不其然，兩人都被傅子純秒殺。

▲公視《苦力》殺青，左起黃文星、陳怡嘉、林玟誼、傅子純、蔡昌憲 。（圖／經紀人提供）

傅子純獲得多數人的看好，票數是蔡昌憲的一倍，甚至是黃文星的兩倍，票數如此懸殊，蔡昌憲、黃文星兩人先是搞笑投降，但還是非常有骨氣地挽起袖子，發揮運動家精神大喊：「跟他拚了！」

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▲▼黃文星、蔡昌憲贏不了傅子純，只好拍照過過癮。（圖／經紀人提供）

第一輪先由黃文星對上傅子純，傅子純戰前就老神在在，裁判一聲令下，黃文星使勁全身力氣，傅子純一秒堆起笑臉，作勢看手錶悠哉問：「比賽還有幾分鐘？」看似已自信勝出，接著一個出力就把黃文星的手壓倒。

▲演員在殺青酒上開直播和粉絲互動。（圖／經紀人提供）

下一輪換種子選手蔡昌憲上場迎戰，雖先得到一勝，傅子純說：「其實我滿怕昌憲，他在劇裡面有把人扛起來耶！」但兩人雙手攤開，傅子純的手腕明顯比蔡昌憲租了些，蔡昌憲背負著期待與使命，向黃文星喊話：「我會幫你報仇！」黃文星卻心有餘悸地回應：「你自己保重吧。」

▲公視《苦力》殺青 。（圖／經紀人提供）

沒想到比賽還沒開始，蔡昌憲就跟傅子純說：「讓我撐三秒就好！」果然最後三秒KO蔡昌憲，成為名符其實的苦力王。最後演員們也向觀眾推薦《苦力》，預計將在2019年7月播出。