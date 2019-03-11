媽媽、女友落水先救誰！　《炮仔聲》渣浩聽「關鍵字」秒放生親娘

記者李欣容／台北報導

陳志強在《炮仔聲》中飾演張正浩，為了榮華富貴拋棄糟糠妻家雯（吳婉君 飾），扶正小三王妍熙（王宇婕 飾），最新一集中竟出現傳說中的「我跟你媽掉到水裡你會先救誰」，王妍熙一句：「我死了婚也不用結，你主任也不用當了！」渣浩竟直接游向妍熙，鏡頭飄向張媽（劉秀雯 飾）泡在水裡眼神死。

▲▼《炮仔聲》出現傳說中「我跟你媽掉到水裡你會先救誰」劇情。（圖／翻攝自Vdol）

劇中王妍熙為了想教訓一直不肯接受她的張媽，前幾集不但逼她吃地上的粥，還罵她，「是不是犯賤！」看得網友氣到牙癢癢，如今又抓貓來嚇張媽，害張媽一個不小心掉到水裡。

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▲陳志強飾演「張正浩」，夾在媽媽與研熙之間。（圖／翻攝自Vool）

掉到水裡的張媽不斷罵研熙惡毒，她氣不過將岸邊鐵罐踢進水裡，不慎跌入水中，此時救星出現，張正浩跳入水中，夾在兩個女人中間，身為醫院的千金，王妍熙拿升遷機會威脅正浩，沒想到正浩一聽到關鍵字，拋下親娘頭也不回的游向妍熙，留張媽泡在水裡。

▲▼陳志強最後選擇救小三，媽媽眼神死。（圖／翻攝自Vool）

不少網友看到都傻眼，直說，「這兩個狗男女讓他們淹死就好啊」、「媽媽和女友同時掉到水裡，你會先救誰？我會先救火」、「妍熙不會游泳可以漂那麼久真的很強」、「我跟你媽同時落水？你要先救誰？」

▲媽媽和未婚妻落水劇情，引來網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）