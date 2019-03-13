張家慧披緊身戰袍　挑戰「鐵人三項」衝線爽感

記者李欣容／台北報導

張家慧、謝盈萱、海裕芬主演的短片《一起衝線》日前舉辦首映會，三人在劇中報名鐵人三項，從小就有運動底子的張家慧表示，當初會接下這部戲完全是為了可以跟好姐妹一同出遊，也趁機鍛鍊身體。

▲張家慧主演短片《一起衝線》。（圖／周子娛樂提供）

從劇組開拍前的體能測試，一直到鐵人三項特訓、正式拍攝，一連串密集又紮實的前置作業，讓張家慧直呼：「劇組來真的！過程難免有些擦傷，但透過這些訓練讓大家能更快速的融入到角色裡，感覺很棒！」

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▲張家慧在片中負責騎單車 。（圖／周子娛樂提供）

看完影片後，張家慧回想起到台東比賽現場拍攝衝線的場景，配上周圍滿滿來幫比賽選手加油的歡呼聲，還是非常感動，她說：「除了感受到參賽者的熱血外，比賽那天早上還陽光普照，到了午後卻下起雨，多變的天氣是助力也是阻力，真的是一場突破自我的挑戰，終於能體會鐵人三項迷人的原因了！」

▲張家慧懷念在台東的拍攝 。（圖／周子娛樂提供）

《一起衝線》故事講述三位閨蜜為了鼓勵彼此在家庭、職場及生命中遇到的挫折，報名了鐵人三項比賽，展現對現實生活的韌性與勇氣，藉由圓夢過程，傳遞每個女人都值得更加自信、智慧的活出自己，預計3月29日於女俠ina線上平台播出。